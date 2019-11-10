«Не пачкайтесь»: дочь Долиной избавилась от своих подписчиков в соцсети

Дочь Ларисы Долиной поддерживает прекрасные отношения со своей знаменитой матерью. Певица признавалась, что немало времени проводит со своей внучкой Сашей. 36-летняя Лина Долина ведет свой микроблог, где делится главными событиями в жизни.

Накануне ее очередной пост стал поводом для критики со стороны подписчиков. Лина поделилась собственной фотографией без макияжа. Некоторые подписчики оценили схожесть Лины со знаменитой артисткой. «Как же на маму здесь похожа», — писали они.

Однако нашлись и те, кто счел внешность девушки недостойной. «Такая неухоженная», — высказался кто-то из фолловеров. На это Лина решила ответить жестко. Следом она опубликовала еще один пост, в котором раскритиковала недоброжелателей.

Под фотографией банановой кожуры девушка обратилась к тем, кто «негативно окрашивает» факт ее сходства с мамой: «Вставайте на этот ошметок и летите далеко и навсегда из моего личного акк». Лина добавила, что это же пожелание относится к тем, кто считает ее неухоженной и неопрятной. «Уходите. Улетайте. Не пачкайтесь», — пожелала Долина.