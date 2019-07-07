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Лариса Долина могла потерять дочь на съемках

Певица поделилась историей со съемок.

Лариса Долина могла потерять дочь на съемках
Лариса Долина Фото: Globallookpress.com

У самой знаменитой джазовой певицы российской эстрады Ларисы Долиной всего один ребенок — дочь Ангелина Миончинская. Сейчас наследнице артистки 35 лет, она не пошла по стопам матери и выучилась на экономиста. Сейчас она все силы посвящает воспитанию внучки звезды, Саше.

Однако все могло быть далеко не так радужно. По словам Долиной, она чуть не потеряла своего единственного ребенка, находясь на шестом месяце беременности. В 1984 году режиссер Карен Шахназаров пригласил молодую певицу исполнить роль в картине «Мы из джаза».

Лариса была очень рада поработать с именитым режиссером, однако уже ждала ребенка и беременность протекала не очень гладко. Выступая в программе «Привет, Андрей!», артистка поделилась, что врачи настаивали, чтобы она постоянно лежала в больнице на сохранении из-за угрозы выкидыша, однако Шахназаров каждый день забирал ее из лечебного учреждения под расписку.

Лариса Долина о съемках фильма "Мы из джаза"
Лариса Долина о съемках фильма «Мы из джаза» Скриншот: Телеканал «Россия 1»

По ее словам, за ней каждый день приезжали люди на автомобиле, отдавали документ врачу и только потом она могла ехать с условием обязательно вернуться на ночь. Ведущий Андрей Малахов восхитился, какая легкая у Долиной походка и как изящно она двигается, несмотря на свое положение.

Певица заметила, что большая часть съемок для неё была не так трудна, как знаменитый спуск по огромной лестнице. Он пожаловалась, что ступени были очень крутые, она была на высоких каблуках и должна была смотреть в камеру, а не под ноги.

«Этот поход для меня длился лет десять просто. Он был таким длинным и сложным», — призналась она.

Тем не менее, по ее словам, все закончилось хорошо, она закончила съемки, благополучно выносила и родила дочь Ангелину.

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Ангелина Миончинскаядети звездКарен ШахназаровЛариса ДолинаМы из джазасъемки фильма

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Лариса Долина могла потерять дочь на съемках
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