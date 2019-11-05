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Самбурская в кружевном белье высмеяла любительниц откровенных фотосессий

Актриса с иронией заметила, что не нуждается в столь дешевых трюках.

Самбурская в кружевном белье высмеяла любительниц откровенных фотосессий
Настасья Самбурская. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Актриса, певица, модель и телеведущая Настасья Самбурская выложила фотографию в белье в Instagram, дополнив ее довольно ироничным текстом. Настасья осудила людей, которые добиваются популярности лишь выставление обнаженного тела. При этом актриса заявляет, что уж она-то точно не пошла по этому пути и что никакие лайки ей для хорошей жизни не требуются. В словах явная ирония.

Действительно, при должном желании можно обойтись и без таких фотографий, актриса уже не раз подчеркивала правоту этих слов.

Настасья Самбурская молода, красива, успешна и знаменита. Казалось бы, что может испортить этот идеальный образ? Как оказалось — прошлое артистки. В интернете часто мелькают фото и рассказы о том, как богатая Самбурская якобы бросила бедных родственников в тяжелом положении. Как выяснила teleprogramma.pro, на самом деле все куда сложнее.

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«СашаТаня»«Универ»Настасья Самбурская
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Самбурская в кружевном белье высмеяла любительниц откровенных фотосессий
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