Самойлова рассказала о реакции дочерей на свою очередную беременность

Жена рэпера Джигана обрадовалась, что на этот раз старшая дочь гораздо спокойнее восприняла новость о скором пополнении в семействе.

Оксана Самойлова на днях призналась, что в очередной раз беременна. Новость о четвертом ребенке подтвердил и ее муж, 34-летний рэпер Джиган. После этого Самойлова начала активно делиться новостями о беременности и общаться с подписчиками.

На этот раз предпринимательница решила рассказать о реакции старших детей на скорое появление малыша. Она призналась, что самым сложным было рассказать старшим детям. Поэтому она оттягивала этот момент «как могла».

По признанию Оксаны, самым простым было посвятить в подробности младшую Майю, которая пока не все понимает. А вот со старшей — Ариелой — все сложнее. «Я как вспомню, как Ариела паниковала в тот раз, когда ей сообщили о скором пополнении, как она волновалась, что Майя будет, как Лея…» — пишет Самойлова.

Она призналась, что в конечном итоге Ариела «приняла» сестру — та родилась «ангелочком». По ее словам, старшая дочь обрадовалась новости, как и Лея. Младшая Майя же радовалась за компанию. «Теперь ходит всегда подозрительно косится на мой живот и пытается с ним играть», — смеется Оксана.