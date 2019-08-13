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Оксана Самойлова показала свою старшую красавицу-дочку

Модель призналась, что занятий учебой с ребенком, который перешел во второй класс, с лихвой хватает и летом.

Оксана Самойлова показала свою старшую красавицу-дочку
Оксана Самойлова/instagram.com/samoylovaoxana/

Супруга Джигана опубликовала фото с восьмилетней дочкой Ариелой. За лето девочка подросла и выглядит настоящей красавицей.

Самойлова рассказала, что сейчас ее старшая наследница готовится ко второму классу. Правда, по словам Оксаны, больше приходится напрягаться ей самой, потому что иначе Ариела ничего бы не делала.

А заниматься приходится много — уже выучили таблицу умножения, еще делают домашнее задание, которое получили на лето, занимаются английским языком с репетитором. Вот и получается, что каникул у ребенка фактически не было, поскольку занятия и повторения пройденного нужны постоянно.

Но это еще цветочки, средняя дочка Лея (в сентябре ей исполнится пять лет) в следующем году пойдет в нулевой класс, а ведь это, считай, та же школа. И, в отличие от Ариелы, Лея не усидит на месте и пяти минут, если сама не захочет.

«Нужно за этот год подлечить нервы, собраться с силами, запастись успокоительными и вперед в нулевой класс», — призналась Самойлова в Instagram.

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детиДжиганОксана Самойлова

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Оксана Самойлова показала свою старшую красавицу-дочку
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