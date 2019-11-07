«Он знал, на ком он женился»: Кристина Асмус рассказала о реакции Харламова на откровенную сцену

Актриса дала большое интервью, в котором ответила на вопрос о хейтерах, преследующих ее и ее супруга после премьеры фильма «Текст».

«Муж мой — один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. Общество наше не готово к этому», — призналась актриса в интервью Юлии Морозовой в ее вечернем шоу на радио «Энерджи». Она напомнила, что еще до премьеры выкладывала в соцсетях трейлер, где ее героиня целуется с героем Ивана Янковского. И даже тогда ее спрашивали, задействована ли в сцене дублерша.

Асмус утверждает, что была готова к такой реакции, но уточняет: «Думала, что она будет жестче». Она призналась, что обсуждала откровенную сцену с мужем.

До этого он видел спектакль по роману «Текст», где Кристина также играла роль Нины и где эта же сцена тоже откровенна. По ее словам, Харламов спокойно относится к ее профессии и прекрасно понимает особенности актерского ремесла. «Он знал, на ком он женился», — сказала актриса.

Она добавила, что Харламов поддерживал ее, поскольку у нее самой были страхи в связи с тем, что придется показаться на экране обнаженной. «Я всегда себя скрываю максимально», — призналась актриса, объяснив, что старается не носить открытых нарядов даже на светских мероприятиях.