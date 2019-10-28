Звездный стиль

Кристина Асмус «укоротила» ноги трендовым костюмом

Стилист Олеся Чех обяснила, какие ошибки допустила популярная актриса.

Кристина Асмус «укоротила» ноги трендовым костюмом
Christine Asmus. Фото Global look press

Кристина Асмус появилась в свете в компании с автором бестселлера «Текст» Дмитрием Глуховским и режиссером одноименного фильма Климом Шипенко. На актрисе был надет трендовый двубортный костюм в клетку, который привлекал внимание публики. Однако стилист Олеся Чех (@stylist_chekh) не пришла в восторг от образа звезды.

По ее мнению, Асмус зрительно укоротила свои ноги. Как можно было исправить положение, эксперт рассказал Teleprogramma.pro.

«Наряд Кристины актуален, но подходит ли он ей? Принт клетка сейчас архимодный, с цветом тоже актриса угадала. Но фасон вызывает некоторые вопросы. Кристина невысокого роста и очень стройная, такая модель лишь подчеркнула худобу и сделала ноги короче. Более выигрышным вариантом были бы брюки в пол и подчеркнутая ремнем талия. В этом случае мы сбалансируем фигуру и сделаем ее более женственной», — прокомментировала Олеся Чех.

Стилист считает, что лодочки тоже можно было бы заменить на туфли с квадратным носом. По ее словам, они «добавили бы трендовости образу». Хотя и тот вариант, что выбрала Кристина, тоже неплох, он относится к категории классических.

«В таком наряде можно пойти на выставку или презентацию. А также адаптировать его для офисного гардероба», — резюмировал стилист.

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Кристина Асмус «укоротила» ноги трендовым костюмом
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