Словно русалка: Климова в платье окунулась в бассейн ради стильного кадра

41-летняя Екатерина Климова проводит ноябрьские каникулы в Израиле. В отпуск многодетная актриса отправилась вместе с мамой — Светланой Владимировной. После экскурсии по Иерусалиму бывшая возлюбленная Гелы Месхи согласилась принять участие в фотосессии. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не снимания платья, окунулась в бассейн ради модного кадра.

В одном из интервью экс-супруга Гелы Месхи призналась, что поддерживать фигуру в тонусе после четырех родов ей помогают кардионагрузки и плавание. Климова считает воду — абсолютно своей стихией. Именно поэтому знаменитость так расковано чувствовала себя на фотосессии. Екатерина водит в бассейн и четырехлетнюю дочь Беллу. Малышка тренируется вместе с личным инструктором.

Напомним, что еще летом актриса развелась с третьим мужем — Гелой Месхи. Знаменитость не стала комментировать причины, побудившие ее разойтись с отцом младшей дочери. Однако блогер Елена Миро предположила, что брак Екатерины Климовой потерпел крах из-за значительной разницы в возрасте супругов. Актриса была старше возлюбленного на восемь лет.