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Золушка Плющенко: Яна Рудковская попозировала в бальном платье

Продюсер пообещала, что на шоу будет много интересного.

Золушка Плющенко: Яна Рудковская попозировала в бальном платье
Фото: Globallookpress.com

Уже совсем скоро, в конце года всех ожидает премьера нового ледового шоу «Золушка» от Евгения Плющенко. Премьера спектакля ожидается в конца декабря. Зрители смогут увидеть на сцене не только Плющенко старшего, но и его сына Саши, который тоже занимается фигурным катанием и уже достиг больших успехов.

Супруга Плющенко Яна Рудковская, принимающая активное участие в подготовке шоу, периодически выкладывает в своих сторис этапы подготовки. Но на этот раз она очевидно опубликовала костюм, в котором сама намерена предстать во время премьеры.

На снимке, который опубликовала продюсер она позирует в бальном платье со шлейфом от дизайнера Жоржа Хобейка. Наряд выполнен в голубых оттенках и расшит бисером и стразами.

«Работаем сейчас над нашим новым шоу #золушкаплющенко», — написала Яна.

Поклонники в комментариях заверили Яну, что с нетерпением ждут шоу и возможности увидеть дуэт Плющенко и Плющенко на сцене в красивых декорациях.

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Тэги:

Евгений ПлющенкоЗолушка ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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Золушка Плющенко: Яна Рудковская попозировала в бальном платье
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