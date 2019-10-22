Яна Рудковская и Евгений Плющенко предстали в образе Адама и Евы

Продюсеры нового реалити шоу «ЯнаСупер» представили официальный постер программы, в которой Яна Рудковская покажет свою жизнь изнутри.

Новое реалити-шоу «ЯнаСупер» стало первым проектом Ксении Собчак в качестве генерального продюсера телеканала «Супер». Создатели проекта обещают показать жизнь одного из самых известных продюсеров страны и ее семьи максимально честно.

Продюсеры заранее представили официальный постер проекта. На нем Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко стоят рядом с деревом в полупрозрачной белой одежде. Как объясняют создатели шоу, это метафора открытости — ведь камеры будут следить за каждым шагом звездной пары. Зрители смогут увидеть повседневную жизнь Яны и Евгения и их сына Саши, официальные мероприятия, встречи пары с друзьями и партнерами по бизнесу, обстановку в кулуарах шоу-бизнеса.

Сама Яна еще до съемок заявляла, что для нее «ЯнаСупер» — смелый шаг. Как выясняется, не все члены ее семьи были готовы поддержать этот проект. Как обещают продюсеры, все станет ясно уже в первом эпизоде.

Показ реалити-шоу «ЯнаСупер» стартует 9 ноября в 17:00 на канале «Супер» и будет транслироваться каждую субботу.