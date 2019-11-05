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70-летний Ричард Гир собрался вновь стать отцом

Хотя всего несколько месяцев назад жена актера уже родила ему ребенка.

70-летний Ричард Гир собрался вновь стать отцом
Ричард Гир. Фото: GlobalLookPress

Ричард Гир не собирается стареть. Его нынешней супруге 36 лет. Недавно Алехандра Силва родила актеру сына, которого назвали Александром. У Ричарда уже есть старший наследник Гомер Джеймс, родившийся, когда ему уже было за 50. А накануне стало известно, что супруга артиста снова беременна. 

Ричард высказывался на тему отцовства. Так, актер утверждал, что возраст не имеет для него никакого значения. Он подчеркивал, что понятие «пожилого родителя» не играет никакой роли. 

Ричард Гир с супругой
Ричард Гир с супругой. Фото: GlobalLookPress

Сообщение о беременности Алехандры опубликовала лишь одна испанская газета. Сами супруги до сих пор его никак не прокомментировали. 

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70-летний Ричард Гир собрался вновь стать отцом
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