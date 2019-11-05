70-летний Ричард Гир собрался вновь стать отцом

Ричард Гир не собирается стареть. Его нынешней супруге 36 лет. Недавно Алехандра Силва родила актеру сына, которого назвали Александром. У Ричарда уже есть старший наследник Гомер Джеймс, родившийся, когда ему уже было за 50. А накануне стало известно, что супруга артиста снова беременна.
Ричард высказывался на тему отцовства. Так, актер утверждал, что возраст не имеет для него никакого значения. Он подчеркивал, что понятие «пожилого родителя» не играет никакой роли.
Сообщение о беременности Алехандры опубликовала лишь одна испанская газета. Сами супруги до сих пор его никак не прокомментировали.