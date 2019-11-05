70-летний Ричард Гир собрался вновь стать отцом

Хотя всего несколько месяцев назад жена актера уже родила ему ребенка.

Ричард Гир не собирается стареть. Его нынешней супруге 36 лет. Недавно Алехандра Силва родила актеру сына, которого назвали Александром. У Ричарда уже есть старший наследник Гомер Джеймс, родившийся, когда ему уже было за 50. А накануне стало известно, что супруга артиста снова беременна.

больше по теме 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Неожиданной для всех радостной новостью актер поделился в своем Instagram.

Ричард высказывался на тему отцовства. Так, актер утверждал, что возраст не имеет для него никакого значения. Он подчеркивал, что понятие «пожилого родителя» не играет никакой роли.

Сообщение о беременности Алехандры опубликовала лишь одна испанская газета. Сами супруги до сих пор его никак не прокомментировали.