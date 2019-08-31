Как менялся Ричард Гир за свою кинокарьеру 

31 августа исполняется 70 лет одному из самых красивых и популярных актеров Голливуда.

Немногословный, по-мужски сдержанный, с умным и чуть хитрым взглядом, — так и кажется, что он видит вас насквозь и понимает гораздо больше, чем показывает! Впрочем, таким Ричард Гир стал не сразу. За свою долгую карьеру актер довольно сильно изменился внешне.

«В поисках мистера Гудбара » — 28 лет

Самый первый фильм, в котором снялся будущая знаменитость, – «В поисках мистера Гудбара». Здесь Ричарду всего 28 лет, а выглядит он, пожалуй, еще моложе, – чуть ли не подростком. Он уже подкупает зрителя обворожительной улыбкой и хитринкой во взгляде.

«Американский жиголо » — 31 год

После выхода этого фильма за Гиром закрепился ярлык «любимца женщин»: очень уж явственно сквозило в его облике неповторимое обаяние, убийственно действующее на зрительниц.

«Офицер и джентльмен» — 33 года

Фильм был назван многими критиками «одной из самых романтичных картин в истории». Ричард Гир играет курсанта военного училища, мечтающего о карьере летчика. Здесь есть все – муштра жестокого инструктора, похожая на настоящий ад, постепенное превращение желторотого «салаги» в отличного офицера и, конечно же, любовь.

« Красотка » — 41 год

Здесь Ричард Гир – в расцвете сил, это уже именно тот сердцеед и покоритель женских сердец, которого мы все хорошо знаем. Сегодня невозможно поверить в то, что актер трижды отказывался от съемок в этом фильме, а согласиться его заставил лишь агент, жестко напомнивший о сумме его долгов.

Снимался он в состоянии депрессии и подавленности, и даже чары Джулии Робертс не произвели на него ожидаемого воздействия, — он оставался холоден к ее красоте. Зато после «Красотки» у него открылось второе дыхание, — он настолько органично смотрелся в образе преуспевающего, строгого, умудренного жизнью бизнесмена с затаенной грустью во взгляде, что этот образ режиссеры решили эксплуатировать и дальше.

«Первый рыцарь» — 46 лет

Даже с длинными романтическими кудрями Ричард Гир продолжает оставаться образцом мужественности и предметом обожания для миллионов зрительниц.

«Человек-мотылек» — 53 года

Уже заметно постаревший и почти полностью седой, Гир нисколько не потерял своего очарования. Наоборот – его черты стали более выразительными и твердыми.

« Хатико : Самый верный друг » — 60 лет

Трогательная история о дружбе собаки и человека заставила рыдать весь мир. У собаки умирает любимый хозяин, и Хатико еще много лет продолжает ежедневно приходить на железнодорожную станцию в надежде встретить возвращающегося с работы человека, которого больше нет в живых.

«Перерыв на бездумье» — 65 лет

В этом фильме актер сыграл… бомжа. Во время съемок одной из сцен, когда Гир в гриме и лохмотьях рылся в мусорном баке в образе своего героя, одна из туристок, не узнавшая звезду Голливуда, из жалости поделилась с ним пиццей.

В самом деле, сложно узнать в этом заросшем седой щетиной, неухоженном персонаже изысканного красавца Ричарда Гира.

« МатьОтецСын » — 70 лет

И вот перед нами – Гир сегодняшний: с белоснежными волосами, с лицом, изборожденным морщинами, но все такой же прекрасный. Британский сериал с Ричардом Гиром стартовал в марте этого года на канале ВВС. Звезда играет постаревшего миллиардера, который создал свою империю с нуля и теперь раздумывает: достоин ли его сын, прожигающий жизнь повеса, стать наследником?

Как бы ни менялся Ричард Гир, невозможно спорить с тем, что возраст только красит этого талантливого актера, придавая его чертам благородство. Вы согласны?