Звездные истории Как менялся Ричард Гир за свою кинокарьеру 
Звездные истории

Как менялся Ричард Гир за свою кинокарьеру 

Ольга Моисеева

31 августа исполняется 70 лет одному из самых красивых и популярных актеров Голливуда. 

Немногословный, по-мужски сдержанный, с умным и чуть хитрым взглядом, — так и кажется, что он видит вас насквозь и понимает гораздо больше, чем показывает! Впрочем, таким Ричард Гир стал не сразу. За свою долгую карьеру актер довольно сильно изменился внешне. 

«В поисках мистера Гудбара» — 28 лет 

Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «В поисках мистера Гудбара», 1977 г.
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «В поисках мистера Гудбара», 1977 г.

Самый первый фильм, в котором снялся будущая знаменитость, – «В поисках мистера Гудбара». Здесь Ричарду всего 28 лет, а выглядит он, пожалуй, еще моложе, – чуть ли не подростком. Он уже подкупает зрителя обворожительной улыбкой и хитринкой во взгляде. 

«Американский жиголо» — 31 год 

Актер Ричард Гир. Кадры из фильма «Американский жиголо», 1980 г. 
Актер Ричард Гир. Кадры из фильма «Американский жиголо», 1980 г.

После выхода этого фильма за Гиром закрепился ярлык «любимца женщин»: очень уж явственно сквозило в его облике неповторимое обаяние, убийственно действующее на зрительниц. 

«Офицер и джентльмен» — 33 года 

Актер Ричард Гир. Кадры из фильма «Офицер и джентльмен», 1982 г.
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Офицер и джентльмен», 1982 г.

Фильм был назван многими критиками «одной из самых романтичных картин в истории». Ричард Гир играет курсанта военного училища, мечтающего о карьере летчика. Здесь есть все – муштра жестокого инструктора, похожая на настоящий ад, постепенное превращение желторотого «салаги» в отличного офицера и, конечно же, любовь. 

«Красотка» — 41 год 

Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Красотка», 1990 г.
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Красотка», 1990 г.

Здесь Ричард Гир – в расцвете сил, это уже именно тот сердцеед и покоритель женских сердец, которого мы все хорошо знаем. Сегодня невозможно поверить в то, что актер трижды отказывался от съемок в этом фильме, а согласиться его заставил лишь агент, жестко напомнивший о сумме его долгов. 

Снимался он в состоянии депрессии и подавленности, и даже чары Джулии Робертс не произвели на него ожидаемого воздействия, — он оставался холоден к ее красоте. Зато после «Красотки» у него открылось второе дыхание, — он настолько органично смотрелся в образе преуспевающего, строгого, умудренного жизнью бизнесмена с затаенной грустью во взгляде, что этот образ режиссеры решили эксплуатировать и дальше. 

«Первый рыцарь» — 46 лет 

Актер Ричард Гир. Кадры из фильма «Первый рыцарь», 1995 г.
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Первый рыцарь», 1995 г.

Даже с длинными романтическими кудрями Ричард Гир продолжает оставаться образцом мужественности и предметом обожания для миллионов зрительниц. 

«Человек-мотылек» — 53 года 

Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Человек-мотылек», 2002 г.
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Человек-мотылек», 2002 г.

Уже заметно постаревший и почти полностью седой, Гир нисколько не потерял своего очарования. Наоборот – его черты стали более выразительными и твердыми. 

«Хатико: Самый верный друг» — 60 лет 

Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг», 2009 г. 
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг», 2009 г.

Трогательная история о дружбе собаки и человека заставила рыдать весь мир. У собаки умирает любимый хозяин, и Хатико еще много лет продолжает ежедневно приходить на железнодорожную станцию в надежде встретить возвращающегося с работы человека, которого больше нет в живых. 

«Перерыв на бездумье» — 65 лет 

Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Перерыв на бездумье», 2014 г. 
Актер Ричард Гир. Кадр из фильма «Перерыв на бездумье», 2014 г.

В этом фильме актер сыграл… бомжа. Во время съемок одной из сцен, когда Гир в гриме и лохмотьях рылся в мусорном баке в образе своего героя, одна из туристок, не узнавшая звезду Голливуда, из жалости поделилась с ним пиццей. 

В самом деле, сложно узнать в этом заросшем седой щетиной, неухоженном персонаже изысканного красавца Ричарда Гира. 

«МатьОтецСын» — 70 лет 

Актер Ричард Гир. Кадр из сериала «МатьОтецСын», 2019 г. 
Актер Ричард Гир. Кадр из сериала «МатьОтецСын», 2019 г.

И вот перед нами – Гир сегодняшний: с белоснежными волосами, с лицом, изборожденным морщинами, но все такой же прекрасный. Британский сериал с Ричардом Гиром стартовал в марте этого года на канале ВВС. Звезда играет постаревшего миллиардера, который создал свою империю с нуля и теперь раздумывает: достоин ли его сын, прожигающий жизнь повеса, стать наследником? 

Как бы ни менялся Ричард Гир, невозможно спорить с тем, что возраст только красит этого талантливого актера, придавая его чертам благородство. Вы согласны? 

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Как менялся Ричард Гир за свою кинокарьеру 
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