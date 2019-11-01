Древнов хотел оспорить свое отцовство одного из детей Порошиной

При этом актер неправильно составил заявление в суде и ему его вернули.

Актер и бывший муж актрисы Марии Порошиной, Илья Древнов, собирался оспорить свое отцовство одного из детей экс-супруги. Причем не очень понятно, о ком идет речь. Либо о дочери Глафире, которая родилась в феврале 2016 года, либо о сыне Андрее, который появился на свет в январе 2019 года. Мальчика она родила от другого мужчины.

Известно, что нынешней весной Илья Древнов написал заявление в Тушинский районный суд Москвы с иском к жене. Его основной целью как раз и было оспорить свое отцовство. Впрочем, заявление ему вернули обратно. Дело в том, что Илья Древнов допустил непростительную ошибку. Он просто забыл указать, о каком именно ребенке идет речь.

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«Заявление истцом составлено некорректно, поэтому его возвратили. Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается», — сообщили в пресс-службе суда, сообщает «СтарХит».

Чуть позже прошло сразу несколько слухов об актрисе. Одни уверяли, что родила она от иностранца, другие — что отцом ребенка является ее близкий друг, актер Ярослав Бойко. С ним она играет вместе в спектаклях. Сама Порошина в интервью с журналистами с радостью рассказывала о своем сыне, но при этом наотрез отказалась отвечать на вопрос, кто же все-таки отец мальчика.