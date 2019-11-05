61-летний Гуськов назвал историю с авиадебошем Вележевой «провокацией»

61-летний Алексей Гуськов пришел на съемки программы «Пусть говорят» вместе с 24-летним сыном Дмитрием. Родственники Лидии Вележевой возмущены публикациями в СМИ, в которых говорится, что 53-летняя актриса якобы устроила пьяный дебош на борту самолета, задержав тем самым вылет.

По словам мужа Вележевой, лайнер был задержан отнюдь не из-за скандального поведения его супруги — всему причина замена самолета. Появившись в студии Дмитрия Борисова, народный артист России обратился к присутствующим с ироничным замечанием, что он теперь «глава семьи дебоширов».

Оправдывая жену, Алексей назвал историю с авиадебоширством обычной «провокацией», не имеющей ничего общего с действительностью.

«Мы больше тридцати лет вместе… Мы артисты театра Вахтангова, а у Лиды золотая карта (имеется в виду клиента авиакомпании). Чтобы ее получить, нужно налетать 50 тысяч миль… Как минимум сто раз в год она летала!! А я вообще из самолетов не вылезаю… Эта ситуация — вверх странности», — заявил Гуськов.

По словам актера, его супруга летела в Израиль не отдыхать, а на гастроли. Однако Лидию сняли с рейса, не позволив артистке даже надеть обувь. По аэропорту ее вели в одном ботинке. Об этом сама знаменитость рассказала Дмитрию Борисову.