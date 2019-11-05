«Дебош и моя мама — вещи несовместимые»: младший сын вступился за Вележеву  

24-летний сын Лидии Вележевой согласился принять участие в съёмках нового выпуска программы «Пусть говорят!» на Первом канале. Дмитрий Гуськов заявил, что он принял за обычный «вброс» слухи о скандале, якобы устроенном его мамой на борту самолета.

По словам ведущего шоу Дмитрия Борисова, несколькими днями ранее новость с заголовком «Звезда устроила дебош и задержала вылет самолета крупной авиакомпании» распространилась по Интернету, как вирус.

Однако младший наследник Вележевой назвал это утверждение нелепым и недействительным, попытавшись объяснить присутствующим в студии свою точку зрения.

«Дебош — это буйный скандал с дракой. Я никакого буйства не видел — только недовольство моей мамы. Скорее конфликт между пассажирами. Для меня такое явление как дебош и моя мама — вещи несовместимые», — заявил сын Вележевой и Гуськова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лидию Вележеву вывели из самолета. Также утверждалось, что 53-летняя актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения.