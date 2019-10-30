НОВОСТИ

«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту

Рейс задержали на несколько часов.

«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту
Лидия Вележева, стоп-кадр "Судьба человека"

Звезда сериала «Идиот» жена Алексея Гуськова Лидия Вележева устроила авидебош 30 октября на рейсе Москва — Тель-Авив. К счастью, лайнер не успел подняться в небо, поэтому хулиганку полиция сняла с борта. Рейс в итоге задержался на несколько часов, поскольку экипаж забрали давать показания.

По сообщению Telegram-канала Mash, звезда кино была в алкогольном опьянении и вела себя неадекватно. Впрочем, это видно по кадрам, которые уже есть в сети. Женщина, выкрикивала странные слова, махала руками. Пассажиры и стюардессы пытались ее успокоить, а соседка рядом прикрывала от не рукой своего ребенка.

Никакие уговоры на актрису не действовали, в итоге пришлось вызывать полицию. На прощание звезда заявила, что все пассажиры «плебеи», а она «актриса». Подчеркнула, что потратила на билет свыше 200 тыс. рублей в то время, как остальные летят «за мили».

Teleprogramma.pro связалась с Еленой Кузьминой, пресс-секретарем театра им. Вахтангова, где служит актриса, чтобы узнать, насколько типично такое поведение для Вележевой.

«То, что вы говорите – это абсолютная чушь, простите, но я комментировать ничего не собираюсь», — сказал специалист, отвечающий за работу со СМИ, и положил трубку.

Телефон хулиганки на момент публикации был не доступен. Возможно, она все-таки смогла сесть на самолет и подняться небо.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей Гуськовдебошдебош в аэропортуЛидия Вележевапьяный дебош
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту
Интересно?
Поделись с друзьями: