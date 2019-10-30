«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту

Звезда сериала «Идиот» жена Алексея Гуськова Лидия Вележева устроила авидебош 30 октября на рейсе Москва — Тель-Авив. К счастью, лайнер не успел подняться в небо, поэтому хулиганку полиция сняла с борта. Рейс в итоге задержался на несколько часов, поскольку экипаж забрали давать показания.

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По сообщению Telegram-канала Mash, звезда кино была в алкогольном опьянении и вела себя неадекватно. Впрочем, это видно по кадрам, которые уже есть в сети. Женщина, выкрикивала странные слова, махала руками. Пассажиры и стюардессы пытались ее успокоить, а соседка рядом прикрывала от не рукой своего ребенка.

Никакие уговоры на актрису не действовали, в итоге пришлось вызывать полицию. На прощание звезда заявила, что все пассажиры «плебеи», а она «актриса». Подчеркнула, что потратила на билет свыше 200 тыс. рублей в то время, как остальные летят «за мили».

Teleprogramma.pro связалась с Еленой Кузьминой, пресс-секретарем театра им. Вахтангова, где служит актриса, чтобы узнать, насколько типично такое поведение для Вележевой.

«То, что вы говорите – это абсолютная чушь, простите, но я комментировать ничего не собираюсь», — сказал специалист, отвечающий за работу со СМИ, и положил трубку.

Телефон хулиганки на момент публикации был не доступен. Возможно, она все-таки смогла сесть на самолет и подняться небо.