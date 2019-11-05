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Звездный участник «Дома-2» заявил, что жена родила не от него

Валерий Блюменкранц убежден, что экс-супруга зачала ребенка от другого мужчины, и сдал ДНК-тест.

Звездный участник «Дома-2» заявил, что жена родила не от него
Валерий Блюменкранц. Фото: instagram.com/blumenkranz89

Звезды проекта «Дом-2» Валерий и Тата Блюменкранц стали очередными героями программы «На самом деле». Конфликт между экс-супругами начался с того, что мужчина уверен: бывшая жена ему изменяла и родила дочь не от него. Для этого он заранее сдал тест на ДНК. 

Блюменкранц рассказал, что познакомился с женой летом 2016 года, а уже осенью она объявила ему о беременности. При этом, по его словам, он уже тогда засомневался в искренности Таты, поскольку перед этим она долгое время была за границей. 

Впоследствии он узнал от общей знакомой, что до брака с ним Тата встречалась с молодым человеком из Монако, с которым возобновила общение после развода. Валерий стал подозревать экс-супругу в том, что она родила их дочь Бетти именно от европейца. Тест на полиграфе показал, что Тата действительно изменяла мужу. Однако ДНК-экспертиза указала на то, что Блюменкранц — отец дочери Таты. 

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«Дом-2»Валерий БлюменкранцДом-2 последние новостиПервый каналПередача "На самом деле"Тата Блюменкранц
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Звездный участник «Дома-2» заявил, что жена родила не от него
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