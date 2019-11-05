Звездный участник «Дома-2» заявил, что жена родила не от него

Звезды проекта «Дом-2» Валерий и Тата Блюменкранц стали очередными героями программы «На самом деле». Конфликт между экс-супругами начался с того, что мужчина уверен: бывшая жена ему изменяла и родила дочь не от него. Для этого он заранее сдал тест на ДНК.

Блюменкранц рассказал, что познакомился с женой летом 2016 года, а уже осенью она объявила ему о беременности. При этом, по его словам, он уже тогда засомневался в искренности Таты, поскольку перед этим она долгое время была за границей.

Впоследствии он узнал от общей знакомой, что до брака с ним Тата встречалась с молодым человеком из Монако, с которым возобновила общение после развода. Валерий стал подозревать экс-супругу в том, что она родила их дочь Бетти именно от европейца. Тест на полиграфе показал, что Тата действительно изменяла мужу. Однако ДНК-экспертиза указала на то, что Блюменкранц — отец дочери Таты.