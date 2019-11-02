Максим Фадеев поддержал идею закрытия проекта «Дом-2»

Ранее такая инициатива уже не раз звучала из уст разных людей.

Продюсер Максим Фадеев в эфире шоу «Алена, блин» поддержал закрытие проекта «Дом-2». Напомним, что популярное реалити-шоу уже больше десяти лет идет на телевидении. У него очень неплохие рейтинги.

«Если бы молодежь воспитывалась изначально правильно — я имею в виду убрать ЕГЭ, запретить «Дом-2» — вы зря думаете, что это не влияет на сознание», — заявил Фадеев.

По его словам, многие школьники до сих пор не знают, земля крутится вокруг солнца или наоборот. Как он считает, ЕГЭ – это достаточно поверхностный срез знаний и такой экзамен не дает точной картины о знаниях ученика. Фадеев считает, что необходимо вернуться к советской системе учебы, иначе многие ученики средних школ просто деградируют и не смогут найти себя в этой жизни.

Напомним, что несколько дней назад продюсер отпустил в свободное плавание всех участников своего лейбла. Теперь они могут без проблем петь композиции, которые он для них написал. Впрочем, двум его бывшим подопечным: Наргиз Закировой и Олегу Майами — это делать запрещено. С ними в свое время он разругался в пух и прах.