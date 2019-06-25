Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «Дома-2»

Минувшим днем на Сейшельских островах в периметре реалити-шоу «Дом-2» разгорелся серьезный скандал. После того, как Женя Ромашов не совсем лестно и корректно высказался в отношении Любы Дробковой, на ее защиту встал экс-возлюбленный Валерий Блюменкранц.

Результатом драки стали сломанный палец у заступника и несколько швов на лице у Ромашова. Этот инцидент стал поводом для публичных разбирательств между ведущей Юлией Ефременковой и участниками драки. На вопрос о том, чувствует ли Блюменкранц свою вину за случившееся, Валерий отметил, что это был «звериный инстинкт». Об этом свидетельствует новый пост на официальной странице шоу в Instagram.

«Травля Любы меня напрягала и раньше, когда мы еще были в отношениях. Когда же начали материться в ее адрес, к тому же мужчины, я не выдержал. У меня нет личной неприязни к Ромашову. Просто так получилось», — ответил Блюменкранц.

Результатом ЧП стало изгнание зачинщика драки с проекта. На это заявление ведущий Валерий отреагировал спокойно, только пожелал на прощание своим бывшим коллегам больше любви и улыбок. Что будет делать Блюменкранц за периметром, пока неизвестно.