ЗВЕЗДЫ

41-летняя Ольга Орлова в бикини раскрыла секрет сексуальности

Телеведущая отдыхает в Дубае.

41-летняя Ольга Орлова в бикини раскрыла секрет сексуальности
Ольга Орлова. фото: globallookpress.com

Ольга Орлова не только певица и актриса, но и ведущая реалити-шоу «Дом-2». Она близко общается со своей коллегой Ксенией Бородиной. Их можно увидеть вместе не только на съемочной площадке, но и в ресторане, где девушки устраивают посиделки. Не так давно Ксения провела несколько дней в Швейцарии с детьми. Не устояла и выпросила себе мини-отпуск и ее подруга. Она предпочла погреться в Дубае.

Звезда остановилась в самом дорогом отеле на побережье Burj Al Arab Jumeirah. Ольга решила не обременять себя делами, поэтому почти целый день проводит на пляже и лакомится различными блюдами. К слову, на фигуре телеведущей этот никак не сказывается. На одном из фото она предстала в черном бикини и с саксофоном в руках. Поклонники сразу стали задавать ей вопросы интимного характера. Орлова была поражена такой реакцией.

Однако это не остановило девушку. Вскоре она поделилась новым снимком, на котором она позирует в пикантном раздельном бикини. В кадре телеведущая стоит в прозрачной воде и придерживает руками волосы. Ольга вновь похвасталась идеальной подтянутой фигурой.

«Ааааа. Хочу тебя!», — заявила Эвелина Бледанс. «Как можно так выглядеть суперски? Как? Оля, вы огонь!», — поинтересовалась у нее подписчица. Ответ оказался неожиданным. «Пью кровь юных девственников», — с иронией призналась Орлова.

Также она рассказала, что сейчас весит 47 килограммов. При этом телеведущая много и часто кушает. После этого поклонники в шутку назвали ее ведьмой. Они считают, что Ольга в 41 год обладает фигурой 18-летней девушки.

фото: instagram.com/olgaorlova1311/

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга ОрловаОрлова последние новостиФото в купальнике
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
41-летняя Ольга Орлова в бикини раскрыла секрет сексуальности
Интересно?
Поделись с друзьями: