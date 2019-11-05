41-летняя Ольга Орлова в бикини раскрыла секрет сексуальности

Ольга Орлова не только певица и актриса, но и ведущая реалити-шоу «Дом-2». Она близко общается со своей коллегой Ксенией Бородиной. Их можно увидеть вместе не только на съемочной площадке, но и в ресторане, где девушки устраивают посиделки. Не так давно Ксения провела несколько дней в Швейцарии с детьми. Не устояла и выпросила себе мини-отпуск и ее подруга. Она предпочла погреться в Дубае.

Звезда остановилась в самом дорогом отеле на побережье Burj Al Arab Jumeirah. Ольга решила не обременять себя делами, поэтому почти целый день проводит на пляже и лакомится различными блюдами. К слову, на фигуре телеведущей этот никак не сказывается. На одном из фото она предстала в черном бикини и с саксофоном в руках. Поклонники сразу стали задавать ей вопросы интимного характера. Орлова была поражена такой реакцией.

Однако это не остановило девушку. Вскоре она поделилась новым снимком, на котором она позирует в пикантном раздельном бикини. В кадре телеведущая стоит в прозрачной воде и придерживает руками волосы. Ольга вновь похвасталась идеальной подтянутой фигурой.

«Ааааа. Хочу тебя!», — заявила Эвелина Бледанс. «Как можно так выглядеть суперски? Как? Оля, вы огонь!», — поинтересовалась у нее подписчица. Ответ оказался неожиданным. «Пью кровь юных девственников», — с иронией призналась Орлова.

Также она рассказала, что сейчас весит 47 килограммов. При этом телеведущая много и часто кушает. После этого поклонники в шутку назвали ее ведьмой. Они считают, что Ольга в 41 год обладает фигурой 18-летней девушки.