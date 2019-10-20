ЗВЕЗДЫ

Ольга Орлова показала, как ее будят собаки

Певица поделилась трогательными фото своих питомцев.

Ольга Орлова показала, как ее будят собаки
Ольга Орлова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Ольга Орлова уже довольно давно занимается помощью собакам. К примеру, иногда она публикует фотографии питомцев, которые хотят найти себе новых хозяев. При этом у самой певицы дома живут четвероногие друзья. В настоящий момент у Ольги в квартире проживают четыре собаки. 

Пожалуй, самый известный пес Орловой — шарпей по имени Бруно. У него даже есть своя страница в Instagram, за которой следят более 20 тысяч человек. Еще одна собака, которая живет у Ольги, — Луфи. Именно она оказалась на фотографии в компании с третьей — по имени Бемби. Последняя сидит на руках у певицы и явно недовольна присутствием «конкурента». «На этом фото отчётливо виден характер каждой девочки», — объяснила Орлова. 

Чуть ранее Орлова поделилась видео — на нем все четыре собаки лежат на ее кровати. Как объяснила Ольга, все они пришли ее будить и «нечаянно уснули». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга Орловапитомникприютсобаки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Орлова показала, как ее будят собаки
Интересно?
Поделись с друзьями: