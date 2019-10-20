Ольга Орлова показала, как ее будят собаки

Ольга Орлова уже довольно давно занимается помощью собакам. К примеру, иногда она публикует фотографии питомцев, которые хотят найти себе новых хозяев. При этом у самой певицы дома живут четвероногие друзья. В настоящий момент у Ольги в квартире проживают четыре собаки.

Пожалуй, самый известный пес Орловой — шарпей по имени Бруно. У него даже есть своя страница в Instagram, за которой следят более 20 тысяч человек. Еще одна собака, которая живет у Ольги, — Луфи. Именно она оказалась на фотографии в компании с третьей — по имени Бемби. Последняя сидит на руках у певицы и явно недовольна присутствием «конкурента». «На этом фото отчётливо виден характер каждой девочки», — объяснила Орлова.

Чуть ранее Орлова поделилась видео — на нем все четыре собаки лежат на ее кровати. Как объяснила Ольга, все они пришли ее будить и «нечаянно уснули».