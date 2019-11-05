Шестилетний сын Дмитрия Шепелева назвал его старым

Но стоит мужчине улыбнуться, он снова становится молодым в глазах мальчика.

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в Instagram рассуждениями своего сына Платона. 6-летний мальчик прямо сказал отцу, что когда тот сердится, то выглядит старым, а когда улыбается — молодым.

«Теперь я слежу за лицом. Почти всегда», — признался ведущий, опубликовав свое фото с сердитым выражением лица.

Большинство подписчиков 36-летнего Шепелева согласились с мнением Платона. Многие добавили, что их дети тоже говорят родителям подобные вещи. А как вы считаете, постарел ли Дмитрий от того, что нахмурился?

Напомним, Платон родился в 2013 году у ведущего и его супруги — певицы Жанны Фриске. Через два года женщина умерла от опухоли головного мозга, лечение по всему миру и собранные поклонниками средства не помогли. После смерти артистки ее родители и супруг долгое время конфликтовали из-за того, с кем должен жить ребенок Жанны.