4 года без Фриске: как близкие певицы встречают дату

Портал Teleprogramma.pro восстановил хронологию конфликта между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны.

Певица, красавица и секс-символ российской эстрады… Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Ей было всего 40 лет.

После смерти экс-солистки группы «Блестящие» ее имя всплывает в СМИ даже чаще, чем при жизни, а виной тому — непрекращающиеся скандалы между родителями Жанны и ее гражданским мужем, телеведущим Дмитрием Шепелевым. Уже четыре года они постоянно ссорятся и рассказывают о своих скандалах журналистам. Что родные Фриске не могут поделить? Портал Teleprogramma.pro восстановил хронологию событий.

Сбежал от умирающей жены

Ссориться родители Жанны — Владимир и Ольга Фриске — и Дмитрий Шепелев начали сразу после похорон. Когда певицы не стало, ее гражданский супруг вместе с сыном Платоном отдыхал в Болгарии. Такое поведение Шепелева тесть жестко осудил, заявив, что Дмитрий сбежал на отдых от умирающей жены.

Телеведущий попытался оправдаться: каникулы с двухлетним наследником планировал за полгода до отъезда, да и не ожидал он, что Жанна умрет. Если бы знал, то остался. Но Владимира Фриске слова зятя не удовлетворили (несмотря на то, что официально Фриске и Шепелев не были женаты, родственники Жанны называют его зятем. — Прим. ред.). Это стало первой искрой в будущем конфликте.

Обокрал Жанну, не отец Платону и гомосексуалист

В дальнейшем Владимир Фриске, кажется, только и делал, что искал ссоры с Шепелевым. Возможно, так он справлялся с горем, но заявления были порой не просто жесткие, а жестокие.

Например, Владимир Борисович рассказывал, что фактический муж обокрал его дочь. Якобы родители Шепелева жили в доме без удобств под Минском, а после смерти Жанны переехали в комфортабельный коттедж в престижном районе столицы Белоруссии. Откуда деньги?

Потом отец Жанны стал распространять слухи о том, что Дмитрий вообще не отец Платона, и потребовал провести экспертизу-ДНК. Мол, ребенок родился не в браке, записан в роддоме как сын Шепелева, только со слов Фриске. Ну, и нельзя не вспомнить, что Владимир Борисович обвинил зятя в гомосексуальных наклонностях.

После таких громких и обидных заявлений телеведущий встал в позу и оградил сына от общения с семьей Жанны.

Избиение отца и похищение сына Фриске

8 декабря конфликт между Шепелевым и отцом Фриске достиг апогея. Владимир Борисович решил отвоевать внука с кулаками. В итоге охранники Платона его поколотили, а мальчик пережил сильный стресс: на его глазах развернулась сцена из боевика с дракой и руганью.

Обе стороны конфликта поспешили с заявлениями в полицию. Дмитрий пожаловался, что его сына пытались похитить, а Владимир Борисович попросил наказать зятя за избиение.

Эта тема стала предметом обсуждения в различных скандальных ток-шоу, где зрители разделились на два лагеря. Одни осудили Шепелева за то, что он не дает деду видеться с внуком и фактически довел его до того, что Фриске решился на отчаянный поступок. Другие встали на сторону телеведущего: раз Владимир Борисович не может себя контролировать, то нельзя подпускать его к ребенку.

Первое заявление Шепелева

В отличие от родителей Фриске, которые пытались искать правду на телевидении, Дмитрий многочисленные ток-шоу не посещал. Долгое время он вообще никак не реагировал на слова Владимира Борисовича. Точнее, реагировал только своими действиям по ограничению общения с внуком, но публично не комментировал заявления о сомнительном отцовстве, мошенничестве и гомосексуализме. Но после истории с «похищением» Платона он заговорил.

Шепелев заявил, что после пережитого горя Фриске не в себе и он разрешит ему общаться с внуком, когда Владимир Борисович пройдет курс лечения у психотерапевта. Дмитрий не муссировал тему с оскорблениями и всячески пытался показать, что он не мстит, а лишь хочет защитить сына. Якобы после общения с родителями Фриске Платон возвращается домой крайне возбужденным, не может уснуть, а однажды его даже рвало.

Дележка наследства

Это может показаться странным, но изначально по финансовым вопросам родственники достигли согласия. Спустя полгода после смерти Жанны, 15 декабря 2015 года, ее недвижимость была поделена между наследниками — родителями и сыном.

Московская квартира площадью 100 квадратных метров в элитном доме на Красной Пресне досталась Владимиру и Ольге Фриске, а загородный дом площадью 400 квадратных метров (правда, на тот момент еще без отделки. — Прим. ред.) унаследовал Платон.

Но это не положило начало мирным отношениям. Напротив: прошло совсем немного времени и родные Жанны стали ссориться и по вопросам наследства. Камнем преткновения стал автомобиль Фриске. Шепелев написал заявление в полицию, что неизвестные лица пытаются продать иномарку, которая принадлежит Платону.

Неизвестным лицом, разумеется, оказался Владимир Борисович. Он заявил, что машину дарил дочери за рождение единственного внука и после смерти Жанны решил забрать подарок.

Время идет. Ситуация становится только хуже

Казалось, что конфликт между семьей Фриске и Шепелевым сойдет на нет, когда пройдет немного времени. Но не вышло. Время идет, а ситуация становится только хуже.

Владимир Борисович обратился в суд, чтобы установить способ общения с внуком. Согласно решению суда, бабушка и дедушка могут видеть Платона полтора часа раз в месяц, но Шепелев стал чинить препятствия и здесь. В апреле 2018 года отец Фриске в интервью сайту kp.ru рассказал, что Дмитрий вывез сына к своим родителям в Белоруссию, а о дне свидания сообщает за сутки. Например, «Завтра в 17.45 Платон будет на катке, приезжайте в Минск» или «Ждем вас завтра в Греции».

Разумеется, в таких условиях Фриске не успевают подготовиться к поездкам: нужны, визы (в Грецию. — Прим. ред.), авиабилеты, бронь в гостинице. Владимир Борисович рассказал, что весь третий этаж его дома завален игрушками для Платона, которые семья не может ему подарить.

В четвертую годовщину со дня смерти Жанны самые близкие люди певицы — мама, папа, сын, сестра и муж — тоже не соберутся за одним столом…