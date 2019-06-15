Звездные истории 4 года без Фриске: как близкие певицы встречают дату
Звездные истории

4 года без Фриске: как близкие певицы встречают дату

Анастасия Морылева

Портал Teleprogramma.pro восстановил хронологию конфликта между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны.

Певица, красавица и секс-символ российской эстрады… Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Ей было всего 40 лет.

После смерти экс-солистки группы «Блестящие» ее имя всплывает в СМИ даже чаще, чем при жизни, а виной тому — непрекращающиеся скандалы между родителями Жанны и ее гражданским мужем, телеведущим Дмитрием Шепелевым. Уже четыре года они постоянно ссорятся и рассказывают о своих скандалах журналистам. Что родные Фриске не могут поделить? Портал Teleprogramma.pro восстановил хронологию событий.

Сбежал от умирающей жены

Ссориться родители Жанны — Владимир и Ольга Фриске — и Дмитрий Шепелев начали сразу после похорон. Когда певицы не стало, ее гражданский супруг вместе с сыном Платоном отдыхал в Болгарии. Такое поведение Шепелева тесть жестко осудил, заявив, что Дмитрий сбежал на отдых от умирающей жены.

Конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Жанна Фриске считалась секс-символом в российском шоу-бизнесе. Фото: globallookpress.

Телеведущий попытался оправдаться: каникулы с двухлетним наследником планировал за полгода до отъезда, да и не ожидал он, что Жанна умрет. Если бы знал, то остался. Но Владимира Фриске слова зятя не удовлетворили (несмотря на то, что официально Фриске и Шепелев не были женаты, родственники Жанны называют его зятем. — Прим. ред.). Это стало первой искрой в будущем конфликте.

Конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Шепелев улетел с сыном отдыхать в Болгарию, когда Жанна умирала. Фото: globallookpress.

Обокрал Жанну, не отец Платону и гомосексуалист

В дальнейшем Владимир Фриске, кажется, только и делал, что искал ссоры с Шепелевым. Возможно, так он справлялся с горем, но заявления были порой не просто жесткие, а жестокие.

Например, Владимир Борисович рассказывал, что фактический муж обокрал его дочь. Якобы родители Шепелева жили в доме без удобств под Минском, а после смерти Жанны переехали в комфортабельный коттедж в престижном районе столицы Белоруссии. Откуда деньги?

Конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Наследство Жанны тоже стало предметом споров ее родных. Фото: globallookpress.

Потом отец Жанны стал распространять слухи о том, что Дмитрий вообще не отец Платона, и потребовал провести экспертизу-ДНК. Мол, ребенок родился не в браке, записан в роддоме как сын Шепелева, только со слов Фриске. Ну, и нельзя не вспомнить, что Владимир Борисович обвинил зятя в гомосексуальных наклонностях.

После таких громких и обидных заявлений телеведущий встал в позу и оградил сына от общения с семьей Жанны.

Избиение отца и похищение сына Фриске

8 декабря конфликт между Шепелевым и отцом Фриске достиг апогея. Владимир Борисович решил отвоевать внука с кулаками. В итоге охранники Платона его поколотили, а мальчик пережил сильный стресс: на его глазах развернулась сцена из боевика с дракой и руганью.

Обе стороны конфликта поспешили с заявлениями в полицию. Дмитрий пожаловался, что его сына пытались похитить, а Владимир Борисович попросил наказать зятя за избиение.

Эта тема стала предметом обсуждения в различных скандальных ток-шоу, где зрители разделились на два лагеря. Одни осудили Шепелева за то, что он не дает деду видеться с внуком и фактически довел его до того, что Фриске решился на отчаянный поступок. Другие встали на сторону телеведущего: раз Владимир Борисович не может себя контролировать, то нельзя подпускать его к ребенку.

Первое заявление Шепелева

В отличие от родителей Фриске, которые пытались искать правду на телевидении, Дмитрий многочисленные ток-шоу не посещал. Долгое время он вообще никак не реагировал на слова Владимира Борисовича. Точнее, реагировал только своими действиям по ограничению общения с внуком, но публично не комментировал заявления о сомнительном отцовстве, мошенничестве и гомосексуализме. Но после истории с «похищением» Платона он заговорил.

Конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Жанна Фриске умерла от рака. Фото: globallookpress.

Шепелев заявил, что после пережитого горя Фриске не в себе и он разрешит ему общаться с внуком, когда Владимир Борисович пройдет курс лечения у психотерапевта. Дмитрий не муссировал тему с оскорблениями и всячески пытался показать, что он не мстит, а лишь хочет защитить сына. Якобы после общения с родителями Фриске Платон возвращается домой крайне возбужденным, не может уснуть, а однажды его даже рвало.

Конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Шепелев обвинил тестя в похищении Платона. Фото: globallookpress.

Дележка наследства

Это может показаться странным, но изначально по финансовым вопросам родственники достигли согласия. Спустя полгода после смерти Жанны, 15 декабря 2015 года, ее недвижимость была поделена между наследниками — родителями и сыном.

Московская квартира площадью 100 квадратных метров в элитном доме на Красной Пресне досталась Владимиру и Ольге Фриске, а загородный дом площадью 400 квадратных метров (правда, на тот момент еще без отделки. — Прим. ред.) унаследовал Платон.

Но это не положило начало мирным отношениям. Напротив: прошло совсем немного времени и родные Жанны стали ссориться и по вопросам наследства. Камнем преткновения стал автомобиль Фриске. Шепелев написал заявление в полицию, что неизвестные лица пытаются продать иномарку, которая принадлежит Платону.

Неизвестным лицом, разумеется, оказался Владимир Борисович. Он заявил, что машину дарил дочери за рождение единственного внука и после смерти Жанны решил забрать подарок.

Время идет. Ситуация становится только хуже

Казалось, что конфликт между семьей Фриске и Шепелевым сойдет на нет, когда пройдет немного времени. Но не вышло. Время идет, а ситуация становится только хуже.

Владимир Борисович обратился в суд, чтобы установить способ общения с внуком. Согласно решению суда, бабушка и дедушка могут видеть Платона полтора часа раз в месяц, но Шепелев стал чинить препятствия и здесь. В апреле 2018 года отец Фриске в интервью сайту kp.ru рассказал, что Дмитрий вывез сына к своим родителям в Белоруссию, а о дне свидания сообщает за сутки. Например, «Завтра в 17.45 Платон будет на катке, приезжайте в Минск» или «Ждем вас завтра в Греции».

Разумеется, в таких условиях Фриске не успевают подготовиться к поездкам: нужны, визы (в Грецию. — Прим. ред.), авиабилеты, бронь в гостинице. Владимир Борисович рассказал, что весь третий этаж его дома завален игрушками для Платона, которые семья не может ему подарить.

В четвертую годовщину со дня смерти Жанны самые близкие люди певицы — мама, папа, сын, сестра и муж — тоже не соберутся за одним столом…

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