Мать Жанны Фриске не сомневалась, что дочь победит рак

Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова заявила, что была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь. Особенно она радовалась, когда наступили значительные улучшения состояния Фриске. Это произошло весной 2014 года. Тогда сын звезды Платон сделал первый шаг. Он взял маму за руку и привел ее на кухню, где в этот момент была Ольга Владимировна. Жанна впервые встала после болезни.

Мать Фриске вспомнила, как узнала о болезни дочери. Жанна вскоре после родов пожаловалась на резкую головную боль. Семейство решило сделать МРТ. Тогда-то через два дня и пришел страшный диагноз, с которым исполнительница мужественно боролась на протяжении нескольких лет. Главным для Ольги Владимировны было поднять Жанну на ноги, ведь женщина не верила, что наследница может покинуть ее навсегда.

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По словам Ольги Копыловой, она не оставляла дочь ни на минуту. Весной 2015 года Жанна Фриске могла выходить из дома, только опираясь на руку своей мамы. Сын Платон подходил к своей маме. Он трогал ее за пальчики, общался с мамой. Жанне тогда было уже очень тяжело, но она не подавала вида. Певица предпочитала никогда не говорить о смерти.

В последние дни жизни у Жанны Фриске резко подскочила температура. Ей сделали укол. Как рассказала Ольга Копылова, она вышла в соседнюю комнату, чтобы прилечь. В те дни женщина практически не спала. Вскоре ей сообщили роковую новость. В те дни, как говорит мать Жанны Фриске, лил сильный дождь. Словно природа также прощалась с талантливой исполнительницей. Напомним, что 8 июля 2019 года Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Родные певицы обязательно сходят на ее могилу, чтобы почтить память самого близкого для них человека. Всем известно, как сильно они любили Жанну, сообщает «СтарХит».

Отметим, что после смерти звезды родные Фриске в пух и прах разругались с гражданским мужем дочери Дмитрием Шепелевым. Уже в течение нескольких лет они лишены возможности видеться со своим внуком. Шепелев обвинил семью Фриске в том, что они сломали ему жизнь. Между тем Ольга Копылова все еще верит, что когда-нибудь популярный телеведущий одумается и все-таки разрешит ей с мужем видеться с внуком. Сейчас Платону Шепелеву уже шесть лет. Его отец огородил ребенка от лишнего внимания. Кстати, недавно он рассказывал, что купил сыну его первый телефон. Правда, он поставил ограничения, чтобы ребенок не залипал в нем целыми сутками. Не так давно вместе с сыном Шепелев отправился в Италию, где проводит свой отпуск.