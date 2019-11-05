«Реальность, к которой не каждый мужчина готов»: Канделаки высказалась о детях

Продюсер ответила на вопросы своих подписчиков, в том числе те, которые касаются ее личной жизни.

Тина Канделаки нечасто предлагает подписчикам своего микроблога задать ей вопросы. Однако недавно она нарушила традицию и разрешила спросить о чем угодно. Один из первых вопрос был философским: Тину спросили, хотела бы она знать дату своей смерти. «Знаете, многие спешат в будущее, ходят к предсказателям и медиумам. Я не спешу в будущее, мне интересно в настоящем», — ответила Канделаки.

Кто-то из фолловеров, спросил, что для продюсера первично — сердце или разум. На это Канделаки ответила, что для женщины, у которой есть дети, первичен разум. Она вспомнила сцену из фильма, в котором мать говорит сыну о женщине в которую он влюблен, что та всегда будет любить своих детей больше. «Это реальность, к которой не каждый мужчина готов. Но факт остается фактом», — утверждает Тина.

В ответ на другой вопрос Канделаки рассказала: она считает, что ее дети очень похожи на нее в плане характера. «Это проявляется даже в неожиданных нюансах», — призналась она.