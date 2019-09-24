ЗВЕЗДЫ

Тина Канделаки похвасталась своей спортивной формой

Телеведущая порассуждала о своей внешности и похвасталась выносливостью.

Тина Канделаки похвасталась своей спортивной формой
Тина Канделаки. Фото: Иван Макеев/КП

43-летняя Тина Канделаки постоянно напоминает поклонникам о том, как важно следить за своей формой. Сама она уже много лет регулярно занимается спортом. По ее словам, она добилась удивительных результатов. 

Тина рассказала журналистам, что может похвастаться отличной выносливостью. Она напомнила, что не раз показывала своим подписчикам в соцсетях видео газоанализатора — аппарата, который показывает, насколько человек готов к рывкам во время упражнений и как быстро восстанавливается. Канделаки признается, что уже перешла на качественно новый уровень и хочет двигаться дальше, хотя обычно люди ее возраста на этом достижении останавливаются. 

Генеральный продюсер спортивного канала признается, что это стремление двигаться вперед касается всей ее жизни. В качестве примера она привела историю о том, как «прорвалась» на телевидение в родной Грузии, хотя ее грузинский был далек от идеала. 

Сейчас же Тина гордится созданным ей бизнесом в сфере косметологии. Она убеждена, что финансовая независимость «дает свободу в принятии карьерных решений». При этом телеведущая не собирается бросать свое основное занятие — она уверена, что и в старости будет заниматься тем же. «Добавится воспитание внуков», — уточняет Тина. 

Говоря о старости, Канделаки не скрывает, что хотела бы, чтобы ее физический возраст продлился как можно дольше, «а детская одержимость сохранилась до самой глубокой старости». Она уверена: все в голове человека и признается, что хотела бы лет в девяносто влюбиться в своего тренера по фитнесу. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Матч ТВ»ИнтервьюспортстаростьтелевидениеТина КанделакиФитнес
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тина Канделаки похвасталась своей спортивной формой
Интересно?
Поделись с друзьями: