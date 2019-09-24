Тина Канделаки похвасталась своей спортивной формой

43-летняя Тина Канделаки постоянно напоминает поклонникам о том, как важно следить за своей формой. Сама она уже много лет регулярно занимается спортом. По ее словам, она добилась удивительных результатов.

Тина рассказала журналистам, что может похвастаться отличной выносливостью. Она напомнила, что не раз показывала своим подписчикам в соцсетях видео газоанализатора — аппарата, который показывает, насколько человек готов к рывкам во время упражнений и как быстро восстанавливается. Канделаки признается, что уже перешла на качественно новый уровень и хочет двигаться дальше, хотя обычно люди ее возраста на этом достижении останавливаются.

Генеральный продюсер спортивного канала признается, что это стремление двигаться вперед касается всей ее жизни. В качестве примера она привела историю о том, как «прорвалась» на телевидение в родной Грузии, хотя ее грузинский был далек от идеала.

Сейчас же Тина гордится созданным ей бизнесом в сфере косметологии. Она убеждена, что финансовая независимость «дает свободу в принятии карьерных решений». При этом телеведущая не собирается бросать свое основное занятие — она уверена, что и в старости будет заниматься тем же. «Добавится воспитание внуков», — уточняет Тина.

Говоря о старости, Канделаки не скрывает, что хотела бы, чтобы ее физический возраст продлился как можно дольше, «а детская одержимость сохранилась до самой глубокой старости». Она уверена: все в голове человека и признается, что хотела бы лет в девяносто влюбиться в своего тренера по фитнесу.