Дарья Мельникова показала новое фото сына Марка

Дарья Мельникова старается держать в тайне нюансы своей личной жизни. К примеру, она почти никогда не публикует фотографии своих детей. Недавно актриса, однако, нарушила собственное правило и поделилась снимком с мужем — актером Артуром Смольяниновым.

На этот раз Мельникова решила пойти еще дальше — она опубликовала фото своего младшего сына. Марк появился на свет чуть менее года назад — в декабре прошлого года. Интересно, что Дарья довольно долго скрывала имя малыша.

На фото маленький Марк на четвереньках исследует территорию кафе, куда его привела мама. Снимок актриса подписала фразой, которую мог бы сказать сын: «Ну и где мои сырники?»