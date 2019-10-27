Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа

Актриса впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Артуром Смольяниновым и поздравила его с днем рождения.

Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году. Однако тогда пресса не узнала никаких подробностей торжества. С тех пор актриса почти никогда не раскрывает подробностей своей семейной жизни.

Однако на этот раз Мельникова решила нарушить традицию и опубликовала в своем микроблоге совместное фото с Артуром. На снимке пара улыбаясь смотрит в объектив. «Happy birthday to you», — подписала фото актриса.

Подписчики присоединились к поздравлениям. «Чего вы такие хорошенькие?», «Какая прелесть!», «Удачи и долгих лет!», — пожелали поклонники пары.

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Напомним, в 2013 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца Артуром. Он отмечает день рождения в один день с папой. У Артура и Дарьи есть еще один сын, Марк, который родился в 2018 году.