ЗВЕЗДЫ

Виктория Лопырева ответила хейтерам, критикующих ее за фотошоп

Модель объяснила, почему использует ретушь на снимках.

Виктория Лопырева ответила хейтерам, критикующих ее за фотошоп
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com/

Виктория Лопырева в этом году впервые стала мамой. Как и большинство женщин, модель поправилась и не сразу пришла в форму после родов. До сих пор поклонники замечают следы фотошопа на ее снимках. Более того, доходит до того, что они вовсе не узнают на кадрах знаменитую блондинку. Очень часто фанаты просят ее не прятать природную красоту и прекратить злоупотреблять ретушью. Накануне девушка решила ответить злопыхателям.

В соцсети Лопырева опубликовала снимок из новой фотосессии в Дубае. На фото она предстала в стильном черно-розовом купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Модель позировала у бассейна. На ее коже невозможно было найти ни единого изъяна. По словам самой знаменитости, на фестивале «Парус» журналистка сделала ей комплимент. Она заметила, что Виктория выглядит в жизни так же, как на фото.

«Конечно, как и все, я хочу, чтобы мои фото в соцсетях были хорошего качества, а некоторые на 100% соответствуют формату глянца, так как сняты для журнала или рекламы, но ведь никто не может мне сказать, что в жизни меня не узнать. Это все равно, что предъявлять женщине, зачем она ходит к парикмахеру или косметологу. Ответ очевиден, чтобы быть лучшей версией себя!» — пояснила Лопырева.

По словам модели, для нее важна работа над собой, как внешняя, так и внутренняя. Она считает, что никто не сможет отфотошопить душу, поэтому именно над ней нужно работать в первую очередь. Одни поклонники заверили, что согласны со звездой, так как тоже видели ее вживую, а другие подчеркнули, что ценят ее за искренность, а не за красоту. «Вы не просто красивая, а ещё умная, самодостаточная, уверенная в себе», «Я бы даже сказал, что фото не передаёт всю твою красоту», «На этом фото тело и руки сильно отфотошоплены, какие-то прям неестественно кукольные: и цвет, и форма», «Очень эффектная! Купальник огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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Виктория Лопырева ответила хейтерам, критикующих ее за фотошоп
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