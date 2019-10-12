Эффектный кадр: Лопырева снялась в белом купальнике под водой

Виктория Лопырева в этом году впервые стала мамой. Теперь модель уже не скрывает роман с бизнесменом Игорем Булатовым. Он помогает ей воспитывать сына Марка Лео. К слову, девушка вскоре после родов вернулась к привычному ритму жизни. Она много путешествует вместе с ребенком. Приглядывать за малышом ей также помогает родная мама. По этой причине у знаменитости есть время на светские мероприятия и фотосессии.

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Во время отдыха в Дубае Виктория не только снялась в ярком купальнике у бассейна, продемонстрировав бесконечные ноги, но и под водой. Модель смогла на большой глубине принимать красивые позы. На одном из фото она вытянула руки вверх, подогнув одну ногу и вытянув другую. Лопырева позировала в белом купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. А волосы модели эффектно развивались.

«Поплавала на выходных таким вот образом», — написала девушка.

Поклонники пришли в восторг от ее подводной фотосессии. «Красиво. Нужно картины писать», «Русаааалка», «Золотая рыбка», «Лопырева Виктория — богиня акватории», «Вау, очень красиво», «Ты великолепна», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Виктории пришлось поработать над фигурой после родов. Она сразу стала ходить в спортзал. А не так давно девушка призналась, что лишние килограммы ушли также благодаря грудному вскармливанию.

Чтобы у малыша было правильное пищеварение, Лопырева ограничивала себя в питании. К тому же, она много плавает и тренируется, чтобы держать все тело в тонусе.

А вам нравится фигура 36-летней модели?