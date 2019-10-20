Лопырева вслед за Кудрявцевой полакомилась хинкали в Сочи

36-летняя модель после рождения первенца - сына Марка Лео - позволяет себе пойти на уступки, если речь идет о строгой диете.

36-летняя Виктория Лопырева отправилась в командировку в Краснодарский край. Оказавшись в Сочи возлюбленная Игоря Булатова вслед за 48-летней Лерой Кудрявцевой оценила мастерство местных поваров. Знаменитость позволила себе нарушить строгую диету ради порции хинкали со сметаной. Об этом девушка рассказала на личной страничке в Instagram.

К слову, еще в августе на вечеринке по случаю дня рождения ви-джея телеканала «МУЗ-ТВ» Андрея Разыграева этим блюдом лакомилась супруга хоккеиста Игоря Макарова и соведущая Оскара Кучера в программе «Звезды сошлись». По словам Кудрявцевой, она не смогла устоять перед этим лакомством. Светская львица никогда не скрывала, что любит плотно поест. Лера позволяет себе ужинать пельменями и печь по ночам десерты.

В отличие от Кудрявцевой, возлюбленная Игоря Булатова следит за потребляемыми калориями, однако подобная привычка не мешает модели пренебрегать диетами, находясь в командировке.