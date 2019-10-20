НОВОСТИ

Лопырева вслед за Кудрявцевой полакомилась хинкали в Сочи

36-летняя модель после рождения первенца - сына Марка Лео - позволяет себе пойти на уступки, если речь идет о строгой диете.

Лопырева вслед за Кудрявцевой полакомилась хинкали в Сочи
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева отправилась в командировку в Краснодарский край. Оказавшись в Сочи возлюбленная Игоря Булатова вслед за 48-летней Лерой Кудрявцевой оценила мастерство местных поваров. Знаменитость позволила себе нарушить строгую диету ради порции хинкали со сметаной. Об этом девушка рассказала на личной страничке в Instagram.

Виктория Лопырева в Сочи полакомилась хинкали (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

К слову, еще в августе на вечеринке по случаю дня рождения ви-джея телеканала «МУЗ-ТВ» Андрея Разыграева этим блюдом лакомилась супруга хоккеиста Игоря Макарова и соведущая Оскара Кучера в программе «Звезды сошлись». По словам Кудрявцевой, она не смогла устоять перед этим лакомством. Светская львица никогда не скрывала, что любит плотно поест. Лера позволяет себе ужинать пельменями и печь по ночам десерты.

В отличие от Кудрявцевой, возлюбленная Игоря Булатова следит за потребляемыми калориями, однако подобная привычка не мешает модели пренебрегать диетами, находясь в командировке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеЛера Кудрявцевамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева вслед за Кудрявцевой полакомилась хинкали в Сочи
Интересно?
Поделись с друзьями: