ЗВЕЗДЫ

Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке

Артист сделал фото с канадской певицей на юбилейном вечере Игоря Крутого.

Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Филипп Киркоров. фото: globallookpress.com

Накануне в Москве состоялся юбилейный концерт Игоря Крутого. Композитор решил отпраздновать свое 65-летие с размахом. Сначала он собрал родных, друзей и коллег на «Новой волне», потом устроил большой концерт в Нью-Йорке, а теперь организовал грандиозное шоу в «ВТБ Арене». На этот раз артисты выступали не не простой на сцене, а также на движущихся платформах. В концерте также приняли участие звезды фигурного катания.

Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан. Для торжественного вечера артист выбрал черные брюк и жилетку с галстуком с принтом в виде звезд. Завершили образ плащ-пиджак с вышивкой и кепка в тон. Зарубежная гостья тоже предпочла total black, но в более классическом стиле.

К слову, вечер Киркоров провел не только в обществе Лары Фабиан. Он также пообщался с Аидой Гарифуллиной. А канадская знаменитость в свою очередь выступила на концерте с казахским певцом Димашем. Позже в соцсети они обменялись впечатлениями от совместного выступления. Молодой артист сказал Ларе на английском, что мечтал спеть с ней дуэтом с детства, в ответ Лара заявила: «Мы сделаем это вместе еще раз».

Киркоров не стал раскрывать подробности вечера, а лишь поблагодарил своего друга. «Поздравляю Крутого с вчерашним красивым вечером на „ВТБ арене“ в честь его 65-летия. Короли и королевы льда во главе с Татьяной Навкой и Алексеем Ягудиным на льду, а на сцене Короли оперной и мировой сцены во главе с Ларой Фабиан, Айдой Гарифуллиной и Андреа Бочелли», — написал он.

 

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Тэги:

Игорь КрутойЛара ФабианФилипп Киркоров
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Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
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