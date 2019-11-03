«Легенда!»: Киркоров поздравил Плющенко с днем рождения

Сегодня, 3 ноября, российскому фигуристу и заслуженному мастеру спорта исполнилось 37 лет. Поздравить Евгения Плющенко поспешил и Филипп Киркоров, в его личном аккаунте Instagram появилась трогательная запись.

«С Днём Рождения, дорогой Женя! Будь счастлив! Легенда!»

Супруга фигуриста, Яна Рудковская, уже поблагодарила певца за теплые слова:

«Спасибо , наш дорогой Филипп❤️»

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской продолжает оттачивать мастерство на льду, всякий раз показывая все более удивительные результаты. Несмотря на то, что некоторые подписчики мальчика в соцсетях выражали сомнения в его способностях, он смог поразить всех своим талантом.

Яна Рудковская показала, с какой строгостью фигурист Евгений Плющенко настраивает своего сына перед ответственным выступлением. Продюсер опубликовала закулисное видео в личном аккаунте в Instagram.