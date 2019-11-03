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«Легенда!»: Киркоров поздравил Плющенко с днем рождения

Певец пожелал фигуристу большого счастья.

«Легенда!»: Киркоров поздравил Плющенко с днем рождения
Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Евгения Гусева/Архив "КП"

Сегодня, 3 ноября, российскому фигуристу и заслуженному мастеру спорта исполнилось 37 лет. Поздравить Евгения Плющенко поспешил и Филипп Киркоров, в его личном аккаунте Instagram появилась трогательная запись.

«С Днём Рождения, дорогой Женя! Будь счастлив! Легенда!»

Супруга фигуриста, Яна Рудковская, уже поблагодарила певца за теплые слова:

«Спасибо , наш дорогой Филипп❤️»

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской продолжает оттачивать мастерство на льду, всякий раз показывая все более удивительные результаты. Несмотря на то, что некоторые подписчики мальчика в соцсетях выражали сомнения в его способностях, он смог поразить всех своим талантом.

Яна Рудковская показала, с какой строгостью фигурист Евгений Плющенко настраивает своего сына перед ответственным выступлением. Продюсер опубликовала закулисное видео в личном аккаунте в Instagram.

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Тэги:

день рожденияЕвгений ПлющенкоФилипп Киркоров
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«Легенда!»: Киркоров поздравил Плющенко с днем рождения
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