«Как сами-то не додумались?»: Катя Варнава обратилась к чиновникам

Екатерина Варнава в своем микроблоге решила высказаться на тему политики. Начать она решила с размышлений о том, что, если задаться целью, то у человека все может получиться. Вопрос, однако, по мнению артистки, в том, чего именно хочет человек.

Развивая тему, Варнава заметила, что в некоторых регионах страны из-за удаленности отсутствует доступ к медицине. Она также обратила внимание на то, что такие решения, как организация авиарейсов в труднодоступные места начинается «только с инициативы главы государства». «Дело-то очень нужное, но как сами-то не додумались?» — вопрошает Екатерина.

Телеведущая вспомнила, как в детстве ей объясняли, что такое политика — временное объединение команды людей для решения важных дел. Варнава утверждает, что сегодня «у любой консьержки или вахтерши» больше лидерских качеств, чем у некоторых чиновников, «кому намекнули «больше никакой охоты и рыбалки за казенный счет»».

Из слов Варнавы стало ясно, что она имеет в виду недавнее расширенное заседание Госсовета, которое провел Владимир Путин. В рамках обсуждения была поднята тема развития санавиации в труднодоступных регионах России. Путин поддержал инициативу, однако потребовал, чтобы самолеты и вертолеты использовались по назначению, а не для охоты и рыбалки чиновников.