Звездный стиль

Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой

Артистка кардинально изменила свой имидж блондинки.

Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой
Екатерина Варнава снова стала брюнеткой. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Юмористка и телеведущая Катя Варнава снова кардинально изменила свой имидж. Побыв несколько месяцев длинноволосой блондинкой, она вернулась к короткой стрижке и перекрасила волосы в черный цвет. Фото с новым образом актриса выложила в Instagram, написав пост о сфере услуг в России. Вероятно, эти мысли были ей навеяны салоном красоты, в котором она меняла свой облик.

Напомним, такая резкая смена имиджа уже происходила у Екатерины. Полтора года назад она так же подстриглась и снялась в фотосессии. Тогда артистка назвала этот образ своим альтер-эго.

Добавим, что в шоу Comedy Woman, которое сделало Варнаву знаменитой, она обычно играет блондинок из анекдотов. Но, похоже, что сейчас 34-летняя артистка пытается доказать, что не является актрисой одной роли.

А вам нравится Варнава блондинкой или брюнеткой?

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Тэги:

брюнеткаЕкатерина ВарнаваЗвездный стильсмена имиджа

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Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой
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