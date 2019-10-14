Звездный стиль

Домашнее видео: Варнава отметилась в трендовом плаще-халате

Изделие выполнено из кожи, что делает его еще более небанальным.

Домашнее видео: Варнава отметилась в трендовом плаще-халате
Екатерина Варнава. Фото https://www.instagram.com/kativarnava/

Екатерина Варнава продемонстрировала свое новое приобретение – кожаный плащ-халат от модного российского дизайнера Александра Арутюнова. Чтобы продемонстрировать новинку, артистка комедийного жанра сделала из своей квартиры импровизированный подиум, эффектно выйдя из ванной комнаты.

Дизайнер был очень впечатлен и рассыпался перед звездой в комплиментах. «Боже, как я люблю тебя», — написал он в адрес Варнавы в своем блоге.

Кожаный плащ-халат действительно великолепно смотрится на стройной фигуре звезды. Особенно в сочетании с пудровыми брюками и туфлями на шпильке. Нестандартный нефритовый цвет плаща играет на их фоне еще интереснее.

Отметим, что в этом сезоне бельевые фасоны на пике популярности. На светских мероприятиях можно увидеть дам в платьях-сорочках, платьях-комбинациях, костюмах-пижамах и кардиганах-халатах. Их единственное отличие от настоящей домашней одежды – более дорогие ткани и наличие заметной отделки.

Напомним, ранее любовь к нефритовому цвету продемонстрировала Светлана Бондарчук, она примерила модный брючный костюм свободного кроя.

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Екатерина ВарнаваЗвездный стилькожамода и стильпальтоПлатье-плащ
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Домашнее видео: Варнава отметилась в трендовом плаще-халате
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