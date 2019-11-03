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Сын Юлии Барановской начал работать плотником

Телеведущая показала, как 7-летний Арсений орудует наждачной бумагой.

Сын Юлии Барановской начал работать плотником
Юлия Барановская. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Юлия Барановская не устает делиться с подписчиками успехами своих детей. На этот раз она рассказала о новом увлечении младшего сына Арсения. «Сегодня купил себе рубанок, напильник, наждачную бумагу и очень просил пилу, но мы не сдались, пила осталась жить в магазине», — рассказала Юлия. 

В видео, которое она разместила в своем микроблоге, 7-летний Арсений шлифует деревянную деталь наждачной бумагой. «Где ты ее взял?» — спросила Юлия. На это мальчик предложил матери попробовать самой. «Как ваши дети проводят выходные?» — со смехом отреагировала Барановская. 

В описании ролика она добавила, что сейчас мальчик делает лопатки. «Надеюсь, не захочет отреставрировать нашу мебель», — подвела итог Барановская. 

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Сын Юлии Барановской начал работать плотником
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