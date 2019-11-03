Сын Юлии Барановской начал работать плотником

Юлия Барановская не устает делиться с подписчиками успехами своих детей. На этот раз она рассказала о новом увлечении младшего сына Арсения. «Сегодня купил себе рубанок, напильник, наждачную бумагу и очень просил пилу, но мы не сдались, пила осталась жить в магазине», — рассказала Юлия.

В видео, которое она разместила в своем микроблоге, 7-летний Арсений шлифует деревянную деталь наждачной бумагой. «Где ты ее взял?» — спросила Юлия. На это мальчик предложил матери попробовать самой. «Как ваши дети проводят выходные?» — со смехом отреагировала Барановская.

В описании ролика она добавила, что сейчас мальчик делает лопатки. «Надеюсь, не захочет отреставрировать нашу мебель», — подвела итог Барановская.