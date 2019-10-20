Юлия Барановская завела улитку

Юлия Барановская всегда старается исполнить мечты своих детей и сделать их жизнь радостной. Нет ничего удивительного в том, что, когда младший сын телеведущей Арсений решил завести нового питомца, она не была против.

В своем микроблоге Юлия разместила пост о том, что Арсений принес с улицы улитку. Телеведущая рассказала, что домочадцы поначалу приняли ее за обычную ракушку, но впоследствии выяснилось, что она живая. «Теперь дома на одну виноградную улитку больше», — пишет Барановская.

Фотографию питомца Юлия также показала подписчикам. И поинтересовалась, любят ли они улиток. На другом снимке Юлия вместе с детьми возвращается с прогулки. Хорошо видно, что у старшего сына, Артема, на руке гипс. Недавно 13-летний мальчик получил двойной перелом.