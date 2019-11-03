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В России обнаружили двойника Дженнифер Лопес

Модель по имени Наталья Мирских мастерски копирует образ известной певицы и актрисы.

В России обнаружили двойника Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. GlobalLookPress

СМИ обратили внимание на то, что в соцсети Instagram появилась девушка, очень похожая на Дженнифер Лопес. Причем, она не просто внешне напоминает артистку, но и  старательно повторяет ее знаменитые образы. 

«Двойником» оказалась 19-летняя Наталья Мирских. Девушка живет в Челябинске и строит карьеру модели. Интересно, что сходства с Джей Ло Наталья достигает с помощью специалиста по мейкапу. Без макияжа она совсем не похожа на голливудскую диву. 

Неизвестно, собиралась ли Мирских изначально воссоздавать на себе образ Дженифер Лопес, однако уже на первых фотографиях в ее микроблоге подписчики обратили внимание на сильное сходство со знаменитой актрисой. 

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В России обнаружили двойника Дженнифер Лопес
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