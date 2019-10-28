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Голодающему мальчишке в США еду покупает сама Дженнифер Лопес

Трогательная история детей, которым нечего есть, довела до слез не только исполнительницу, но и ее знаменитого мужа.

Голодающему мальчишке в США еду покупает сама Дженнифер Лопес
Джей Ло и Алекс Родригез/Фото: https://www.instagram.com/p/Bp3T0tIAAUT/

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез потратили огромную сумму из семейного бюджета, чтобы купить нуждающимся школьникам еду на целый год. Примечательно, что голодали дети не в Африке, а в США. Вот что произошло.

Недавно певица увидела в Facebook пост преподавателя начальных классов. Она рассказала, что один из ее воспитанников пожаловался на то, что его дома не кормят родители. Мальчик очень сильно страдал от голода и отмечал, что продовольствия, которое имеется у него дома, ему хватит ненадолго.

Слова несчастного ребенка довели преподавателя до слез. Общими усилиями учитель вместе с коллегами собрала деньги, чтобы накормить ребенка, а позже женщина призналась – рассказать о случившемся она решилась не ради того, чтобы ее похвалили, но чтобы признаться, что она очень любит детей и готова заботиться о нуждающихся даже в ущерб своему бюджету.

Не смогла не откликнуться на призыв о помощи и Джей Ло. Посоветовавшись с супругом Алексом Родригезом, звезда приобрела годовой запас еды для учеников школы – храниться он будет в кладовой учебного учреждения. Теперь учащиеся начальной школы Джексборо смогут беспрепятственно питаться длительный срок.

На встрече с детьми Лопес призналась, что ее мать тоже была учителем, а значит, она не понаслышке знает обо всех трудностях этой работы.

«Мы знали, что должны помочь. Эта история вызвала слезы не только у меня, но и у Алекса тоже. Тот шаг, который мы сделали, определенно станет самым важным в этом месяце. Это одна из лучших вещей, которую можно было совершить», — передает ее слова cnn.

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Алекс РодригезБлаготворительностьДжей ЛоДженнифер Лопес
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Голодающему мальчишке в США еду покупает сама Дженнифер Лопес
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