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«Монументально»: Басков спел для Пахмутовой

Артист поделился с поклонниками видео с репетиции концерта к юбилею легендарного композитора.

«Монументально»: Басков спел для Пахмутовой
Николай Басков. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Николай Басков никогда не скрывал своего особого отношения к Александре Пахмутовой. Артист не раз исполнял композиции, написанные легендарным композитором и автором таких любимых всеми песен, как «Беловежская пуща», «Надежда» и «Нежность». 

9 ноября Александра Николаевна будет праздновать свой юбилей. Николай Басков примет участие в грандиозном концерте, который планируется провести в Москве 10 ноября в честь 90-летия Пахмутовой. В своем микроблоге певец выложил видео репетиции выступления. 

Александра Пахмутова
Александра Пахмутова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГн

В ролике Басков сначала о чем-то беседует с самой Александрой Николаевной, а затем исполняет отрывок из произведения в сопровождении оркестра. «Репетиция концерта к 90 летию Легенды нашей страны Александры Николаевны Пахмутовой», — подписал видео исполнитель и указал, что запись сделана в Большом театре. 

Подписчики с восторгом восприняли новость. «Как монументально!», «Шикарно выглядит Пахмутова!», «Сцена финала великолепна», — написали фолловеры Николая. 

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Тэги:

90-летний юбилейАлександра ПахмутоваБольшой ТеатрконцертНиколай Басковюбилей
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«Монументально»: Басков спел для Пахмутовой
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