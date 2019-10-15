Как Николай Басков пел песню Меркьюри и почему похудел на 22 килограмма 

15 октября свой день рождения отмечает Народный артист России Николай Басков. В этом году, по словам певца, он не будет устраивать пышных банкетов, это будет домашний скромный ужин вместе с мамой.

В этот праздничный день портал Teleprogramma.pro предлагае вспомнить самые удивительные факты из жизни «Золотого голоса» России Николая Баскова.

Дуэты, переросшие в дружбу

С кем только Басков не пел дуэтом! Вы и сами сможете назвать этих звезд – Таисия Повалий, София Ротару, Жасмин, Оксана Федорова, Надежда Кадышева, Натали, Валерия, Алла Пугачева и сама Монсеррат Кабалье.

Артист признавался – спеть вместе с Примадонной российской эстрады он мечтал с самого детства. И вот – получилось! Алла Борисовна после записи песни «Давай дружить» сказала, что Басков – человек, глядя на которого, хочется улыбаться, потому что чувствуется его добрый нрав.

Особое отношение – к Монсеррат Кабалье

В 2000 году Николай Басков познакомился с мировой оперной дивой – Монсеррат Кабалье. Наш певец стал единственным учеником Кабалье, с которым она пела дуэтом на самых известных сценах стран Европы.

Басков некоторое время жил в Барселоне, чтобы иметь возможность брать уроки у Монсеррат Кабалье. И звездная наставница высоко ценила талант Николая, как и европейская пресса.

больше по теме Николай Басков исполнил роль ведущего на свадьбе Клюкиной и Чопова Помимо организаторских навыков Басков внес свой вклад в торжество исполнением нескольких песен.

Год назад знаменитой оперной певицы не стало. Николай Басков пережил уход любимой наставницы и друга очень тяжело. Он называл ее своей «вокальной мамой» и подчеркивал, что они были очень близкими людьми. Дочь певицы, Монсита, в память о маме преподнесла Николаю медальон, который Монсеррат носила всю жизнь.

Единственный, кто спел «Барселону» после Фредди Меркьюри

Весь мир запомнил потрясающий дуэт Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, которые пели величественный гимн «Барселона» на открытии Олимпийских игр 1992 года. После смерти легендарного лидера группы Queen лишь одному певцу удалось повторить эту песню вдвоем с Монсеррат, — нашему Николаю Баскову.

Похудел на 22 килограмма

Готовясь к первому выпуску шоу «Игра», Николай Басков за полтора года умудрился потерять 22 килограмма. По его признанию, добиться такого результата помог целый комплекс мер. Персональный тренер объяснил, что заниматься спортом лучше не с утра, как мы привыкли думать, а в середине дня.

Добавьте сюда профессиональный массаж, да такой интенсивный, что Басков иногда просто кричал от боли!

А еще – специальные витамины, 4 литра чистой воды в день и, конечно же, диета. Но не слишком жесткая – например, от любимого мороженого певец не отказывался, но потом обязательно выходил на пробежку.

А вообще, по убеждению Баскова, лучший способ похудеть и держать себя в форме, — это секс и любовь!

Многократно народный артист

Народным артистом России Николай Басков стал раньше всех других – в 32 года. Кроме того, «натурального блондина» так любят в других странах и республиках, что у Николая есть и другие звания, — он народный артист Украины и Белоруссии, Молдовы, Чечни и Ингушетии.

Спел «кровавую» арию

Арию Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы» специалисты считают настолько сложной, что часто называют «кровавой», намекая на то, что исполнителям она дается «пОтом и кровью». За эту арию обычно могут себе позволить взяться только опытные певцы, и редко кому моложе 40 лет она удается.

А Николай Басков спел сложнейшую арию, когда ему едва исполнилось 30. Конечно, у него были сомнения, но их развеяла Монсеррат Кабалье, — она выразила уверенность в том, что ее ученик справится с задачей. И он не подвел свою «вокальную маму».

Новый клип «Сердце на сердце»

Новая песня Николая Баскова носит название «Сердце на сердце», и это уже девятая композиция, созданная для Николая поэтом Михаилом Гуцериевым. Как признается Басков, стихи Гуцериева для него – это всегда глубина и энергия.

Режиссером клипа на эту песню стал Сергей Ткаченко, и видео получилось в стиле дискотеки советских времен, — яркое, блестящее, романтичное и запоминающееся.

Мы поздравляем Николая Баскова с днем рождения и желаем еще много творческих проектов, реализация которых будет приносить ему радость!