ЗВЕЗДЫ

Николай Басков из Монте-Карло обратился ко всем поздравившим его

Отмечать день рождения певец улетел в Монако.

Николай Басков из Монте-Карло обратился ко всем поздравившим его
Николай Басков благодарил друзей за поздравления. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Николай Басков поблагодарил всех своих родных, друзей, коллег и поклонников, которые поздравили его с 43-летием. Напомним, день рождения у артиста — 15 октября.

«Желаю всем здоровья, счастья, любви и исполнения всего задуманного», — написал исполнитель, выложив в Instagram свое селфи в зеркале шикарного отеля.

Накануне Николай сообщил поклонникам, что на несколько дней остановился в дорогой гостинице в Монте-Карло. Похоже, именно здесь артисту хочется провести свой день рождения. Ранее он отмечал, что не собирается проводить шумных застолий, а скромно отметит праздник в компании мамы.

Под ответным постом Баскова звезды шоу-бизнеса снова стали поздравлять своего коллегу. Радостные комментарии оставили Лолита, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Жасмин, Елена Воробей. Последняя спросила артиста, не нашел ли он себе еще невесту, но ответа пока так и не получила.

А как вы думаете, когда певец соберется жениться?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияМонте-КарлоНиколай Басковпоздравления с днем рождения
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Николай Басков из Монте-Карло обратился ко всем поздравившим его
Интересно?
Поделись с друзьями: