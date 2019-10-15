Николай Басков из Монте-Карло обратился ко всем поздравившим его

Певец Николай Басков поблагодарил всех своих родных, друзей, коллег и поклонников, которые поздравили его с 43-летием. Напомним, день рождения у артиста — 15 октября.

«Желаю всем здоровья, счастья, любви и исполнения всего задуманного», — написал исполнитель, выложив в Instagram свое селфи в зеркале шикарного отеля.

Накануне Николай сообщил поклонникам, что на несколько дней остановился в дорогой гостинице в Монте-Карло. Похоже, именно здесь артисту хочется провести свой день рождения. Ранее он отмечал, что не собирается проводить шумных застолий, а скромно отметит праздник в компании мамы.

Под ответным постом Баскова звезды шоу-бизнеса снова стали поздравлять своего коллегу. Радостные комментарии оставили Лолита, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Жасмин, Елена Воробей. Последняя спросила артиста, не нашел ли он себе еще невесту, но ответа пока так и не получила.

А как вы думаете, когда певец соберется жениться?