Елена Темникова призналась, на что тратит большую часть заработка

Певица побывала на белорусском шоу «Макаенка, 9» и рассказала, как трудно было снимать новый клип.

Елена Темникова объезжает с концертами города России, а 7 ноября планирует выступить в Минске. Однако за несколько дней до этого она уже успела побывать в белорусской столице и посетить новое вечернее шоу «Макаенка, 9». Ведущий Евгений Перлин расспросил певицу о ее новом клипе «Жара».

Темникова рассказала, что видео снималось на пленку, и это создавало определенный кураж — ограниченные временные возможности подстегивали действовать быстрее. При этом, по признанию артистки, сниматься было действительно жарко — сыграли роль тесный латексный костюм и замкнутое пространство.

Темникова также поделилась тем, на что тратит деньги. Оказалось, ее очень интересуют высокие технологии. «На виртуальную реальность, дополненную реальность, на технологии я трачу большинство своего заработка», — рассказала Елена.

Певица также объяснила, почему не следует моде на ретро-стиль. Она призналась, что не успела снять ни одного «олдскульного» клипа, когда этот тренд только начинался, а потом уже не видела в этом смысла. Поэтому, по признанию артистки, она решила, что будет делиться со зрителями новейшими фешн-тенденциями.

«Кто-то же должен рассказывать о том, что этот винил — я называю этот костюм «линолеум» — это очень модно», — пошутила певица.