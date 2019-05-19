Евровидение

«Все сделал идеально»: Елена Темникова оценила выступление Сергея Лазарева на Евровидении

С мнением певицы согласились ее поклонники. Они уверены, что Лазарев был самым сильным в финале.

«Все сделал идеально»: Елена Темникова оценила выступление Сергея Лазарева на Евровидении
Темникова оценила итоги Евровидения Фото: globallookpress.com

Вчера, 19 мая, в Тель-Авиве состоялся финал песенного конкурса Евровидение. Россию представил певец Сергей Лазарев. Он, как и в 2016 году, занял третье место. Далеко не все согласны с таким итогом Евровидения и считают, что Лазарева недооценили.

Своим мнением на этот счет поделилась певица Елена Темникова. Она полагает, что Сергей Лазарев справился со своей задачей прекрасно.

«Лазарев…Все сделал идеально» — написала в блоге бывшая солистка группы «Серебро».

С мнением Темниковой согласились и многое подписчики.

«Ничего не имею против победителя, но Лазарев был сильнее и лучше всех» — уверены поклонники певицы.

Говоря о Евровидении, Елена Темникова не могла не прокомментировать выступление Мадонны. Американская поп-дива была главным гостем конкурса. За выступление она получила более одного миллиона долларов. Однако многие поклонники и звезды российского шоу-бизнеса считают, что Мадонна выступила посредственно.

По мнению Темниковой, она была слабее некоторых участников песенного конкурса.

«Мадонна была слабее ряда участников. Моё мнение» — считает певица.

Напомним, поклонники обсуждают не только выступление американской певицы, но и странное поведение на сцене. Во время номера на спине одного из танцоров был флаг Палестины. Несколько позже в прямом эфира флаг Палестины также показали участники финала конкурса.

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Тэги:

Евровидение 2019Елена ТемниковамадоннаСергей Лазарев
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«Все сделал идеально»: Елена Темникова оценила выступление Сергея Лазарева на Евровидении
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