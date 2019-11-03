Ким Кардашян и Канье Уэст превратились в червей

Семья Кардашян-Уэст каждый год предстают в неожиданных образах, празднуя Хэллоуин. В этот раз звездная пара и их дети удивили поклонников дважды.

Сначала артисты и их дети облачились в образы героев знаменитого мультфильма «Флинстоуны». Однако этим дело не завершилось. Уже на следующий день они представил в костюмах инопланетных существ. Сама Кардашян на своей странице обозначила образ как «Западные черви», или «Черви Уэст».

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В интервью одному из изданий Ким признавалась, что ответственным за костюмы был ее муж. «Я видела, как он встречался с людьми, занимающимися аниматроникой. Сияющие в темноте и шевелящиеся штуки. Когда это выглядит красиво, мне всегда интересно наблюдать, что он планирует», — призналась Кардашян.