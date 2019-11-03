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Бузова приодела новорожденную дочь Маргариты Симоньян в брендовые вещи

Не у каждого ребенка есть ползунки от Gucci.

Бузова приодела новорожденную дочь Маргариты Симоньян в брендовые вещи
Каждому бы такую мамину подругу, как Ольга Бузова... Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери главреда телеканала RT (Russia Today) Маргариты Симоньян ползунки Gucci и платьице Dolce & Gabbana. Фотографию детских вещей от известных брендов журналистка выложила в социальную сеть.

«Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро», — цитирует Симоньян канал 360.

Напомним, это третий ребенок Маргариты и ее гражданского супруга — режиссера Тиграна Кеосаяна. Девочка родилась 19 октября и уже начала принимать подарки от звезд ТВ и шоу-бизнеса.

Добавим, что у Кеосаяна есть еще двое детей — от первого брака, с актрисой Алёной Хмельницкой. По этому поводу Симоньян опубликовала в Instagram байку о том, как режиссер впервые взял на руки крошку Маро.

«Осторожно, Тигран, голову держи!» — сказала тогда супруга.

«Муся, у меня это пятый», — улыбнулся в ответ Кеосаян.

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Бузова приодела новорожденную дочь Маргариты Симоньян в брендовые вещи
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