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«Муся, у меня это пятый»: Кеосаян попросил Симоньян не учить его нянчиться с дочкой

Известная журналистка опубликовала кадр, на котором ее муж заботится о ребенке.

«Муся, у меня это пятый»: Кеосаян попросил Симоньян не учить его нянчиться с дочкой
Симоньян показала, как Кеосаян заботится о дочери/http://globallookpress.com/

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян в Instagram опубликовала фотографию, на которой ее муж актер театра и кино Тигран Кеосаян держит на руках их общую дочь Маро, которая родилась 19 октября нынешнего года. На фотографии не видно личика ребенка. При этом Тигран Кеосаян очень нежно держит крохотную девочку на руках.

Симоньян привела забавный диалог, который состоялся у нее с супругом. «Осторожно, Тигран, голову держи!» — сказала она мужу. На что последовал ответ не мальчика, но мужа: «Муся, у меня это пятый».

Напомним, что Тигран Кеосаян на протяжении двадцати одного года состоял в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой. Их свадьба состоялась в далеком 1993 году. От этого брака родилось две дочери — Александра и Ксения.

В 2012 году Тигран Кеосаян женился на Маргарите Симоньян. За это время у них родилось уже трое детей — дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт, которому не так давно исполнилось пять лет.

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Алена ХмельницкаяБаграт КеосаянМаргарита СимоньянМаро КеосаянТигран Кеосаян
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«Муся, у меня это пятый»: Кеосаян попросил Симоньян не учить его нянчиться с дочкой
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