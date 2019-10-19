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Маргарита Симоньян родила третьего ребенка от Тиграна Кеосаяна

У пары появилась на свет уже вторая дочь.

Маргарита Симоньян родила третьего ребенка от Тиграна Кеосаяна
Симоньян в третий раз стала мамой/http://globallookpress.com

Телеведущая Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой. Она родила дочь своему мужу, известному телеведущему Тиграну Кеосаяну. Об этом в своем телеграм-канале написала телеведущая Тина Канделаки.

Маргарита Симоньян. Фото
Симоньян стала мамой в третий раз/http://globallookpress.com

Отметим, что у звездной пары уже есть двое детей. В августе 2013 года на свет появилась их дочь Марьяна. Через год Симоньян родила сына Баграта. Ранее Маргарита Симоньян жила с телеведущим и телепродюсером Андреем Благодыренко. Однако этот союз распался.

Кстати, до Симоньян Кеосаян был в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой, но ради журналистки он оставил семью. Вместе с женой Кеосаян сейчас занят написанием сценариев для кинофильмов. Кстати, он снял свою любимую женщину в картине «Три товарища». Правда, надо отметить, что в ленте у нее была эпизодическая роль.

Отметим, что у звёздной семьи есть свой небольшой бизнес. Они владельцы популярного ресторана в Сочи в районе Красной поляны. К ним часто в питейное заведение заглядывают знаменитые актеры и другие звезды шоу-бизнеса.

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Маргарита Симоньян родила третьего ребенка от Тиграна Кеосаяна
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