Цвет осени: Шейк, Ходченкова и другие звезды выбрали наряды горчичных оттенков

Пальто, тренчи, куртки и даже платья осенью не обязательно должны быть темных цветов. Чтобы выглядеть стильно, в образ чаще всего нужно добавить красок.

С наступлением холодов хочется укутаться в теплые и объемные вещи. Однако и осенью женщинам хочется выглядеть стильно и элегантно. Для романтичного настроения и игривости достаточно добавить ярких акцентов в образ. Мы решили узнать, какой оттенок в тренде в этом сезоне. Звезды, как и модные эксперты, считают, что это горчичный.

«Горчичный, его еще называют тосканским. Каждую осень желтый к нам приходит с листвой пожелтевшей и всегда уместен в осеннем гардеробе», — сразу отметил дизайнер и певец Глеб Хан.

Рассмотрим на примере известных артистов, какие вещи канареечного цвета идеально подойдут для осени.

Свитера и хуги — хит

Яна Рудковская не против носить теплые хуги, когда отдыхает от светских мероприятий. Как ни удивительно, но она выбрала именно канареечный цвет для своего наряда. Он освежил образ и выгодно оттенил кожу девушки.

Сын Яны Александр Плющенко с пеленок облачается в наряды известных брендов и участвует в модных показах. В сентябре он принял участие в фотосессии с мамой. Мальчик позировал на лужайке в свитере, который дополнил штанами горчичного цвета. В таком образе он буквально слился с позолотившимися листьями.

А Светлана Ходченкова не скрывает, что любит осенью носить джинсы и свитер. В этом сезоне она также предстала в одежде горчичного оттенка. Теплая кофта яркого цвета освежила образ актрисы и сочеталась с ее медовыми волосами.

Мнение эксперта: «Свитер с ботинками, джинсами — прекрасное решение. Темно-синие джинсы из сырого денима своим цветом только подчеркивают и выделяют этот красивый желтый цвет. Нужно понимать, что есть цвета, которые друг друга любят и украшают, а есть цвета, которые спорят друг с другом. Здесь ситуация полной гармонии и любви», — подметил Глеб Хан.

Алена Хмельницкая и вовсе задумалась над тем, чтобы собрать яркие образы на каждый день недели. Для одного из дней она выбрала желтый цвет «тосканского солнца». Актриса предстала в теплом платье свободного кроя сверху и с пикантным разрезом на юбке. К образу она добавила шапку в тон.

Наряды для женственных

Пока не наступили настоящие холода и не выпал снег, можно носить и платья. Так с воодушевлением делает Полина Гагарина. На съемках одной из передач певица предстала в элегантном наряде с тонким поясом. Образ она дополнила туфлями-лодочками коричневого цвета. За счет яркого оттенка платье смотрелось стильно и современно.

Известная модница Ирина Шейк часто свободно разгуливает по Нью-Йорку. Во время одного из подобных выходов в свет она предстала в горчичном мини-платье, которое дополнила косухой и массивными ботинками. В тон платью девушка подобрала миниатюрную сумочку.

Мнение эксперта: «Очень удачное сочетание. На мой взгляд, желтый прекрасно сочетается с черным цветом, с кожей. Можно добавить третий цвет, например, белый, он хорошо в этой истории работал бы. Обратите внимание, что она взяла маленькую горчичную сумку. Все вроде бы монохромно, но маленькая сумка и маленькое платье», — дал характеристику Глеб Хан.

А во время съемок рекламного ролика Шейк облачилась в трендовые велосипедки, к которым подобрала желтое поло с темными рукавами и белым воротником. Образ смотрелся необычно, но при этом женственно.

Бразильская актриса Джованна Антонелли много путешествует и любит выглядеть безупречно. Исполнительница роли Жади в сериале «Клон» в обычной жизни, конечно, редко носит платки и закрытые наряды. В этом сезоне она тоже отдает предпочтение светлым оттенкам. Недавно актриса предстала в комбинезоне канареечного цвета, восхитив поклонников.

Верхняя одежда — главный акцент

А Анна Хилькевич не любит болеть, поэтому с наступлением осени стала носить пальто. Она выбрала горчичный цвет, который сочетала со спортивной шапкой мятного оттенка. Актриса показала, что цвета много не бывает.

Мнение эксперта: «Мне не нравится этот образ. Я считаю, что пальто и желтый цвет — это элегантно, но сочетать их с кроссовками, джинсами и такими спортивными вещами не стоило. Хочется что-то более элегантное. В этом „луке“ я бы использовал серые цвета. Они больше подойдут к этому пальто», — высказался Глеб Хан.

В душе лето

А если нужно отправиться в отпуск, то с собой можно взять купальник канареечного цвета. В таком бикини вы сможете выделиться на любом пляже. Так сделала Матильда Шнурова, когда отдыхала в Сан-Тропе.

Мнение эксперта: «Очень даже удачное решение. Матильда — яркий представитель цветотипа осень: каштановые волосы, смуглая кожа, карие глаза. Для нее это то, что нужно. Обратите внимание, что горчичный цвет хорошо смотрится в натуральных тканях. Здесь это закрытый купальник. В данной истории эта идея мне очень нравится», — подметил Глеб Хан.

Вывод эксперта

Глеб Хан подытожил наш обзор.

«Не всем идет желтый цвет, не всем идет цвет горчицы. Когда вы выбираете этот цвет, очень аккуратны будьте в монохромном „луке“, потому что слишком много горчицы может испортить любое блюдо. А вот немного приправить — в самый раз. Он хорошо сочетается, по мне, с черным и серым, но, впрочем, можно использовать фиолетовый, ярко-синий и зеленый цвета».

А вы любите желтый цвет?